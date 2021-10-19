Кейт Міддлтон порадувала фанатів своєю елегантністю, але засмутила втомленим виглядом
Кейт Міддлтон, яка разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом 17 жовтня побувала на гламурної церемонії вручення премій Earthshot Prize, знову вийшла у світ. Як повідомляє Daily Mail, 39-річна герцогиня Кембриджська відвідала захід у Лондоні, який було організовано благодійною організацією Forward Trust, що допомагає людям з алкогольною та наркотичною залежностями. Кейт, яка з червня цього року є патроном цього фонду, виголосила промову, запускаючи кампанію під назвою «Вживання заходів з боротьби із залежністю».
У соцмережах фанати оцінили яскраво-червоний наряд герцогині — джемпер і довгу плісировану спідницю. Однак звернули увагу на те, що Кейт виглядає втомленою. І припустили, що це тому, що останнім часом їй доводиться багато працювати.
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Фото Daily Mail / Beretta / Sims / Rex / Instagram131
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