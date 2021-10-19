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Світ

Кейт Міддлтон порадувала фанатів своєю елегантністю, але засмутила втомленим виглядом

14:15 19 жовтня 2021
Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон, яка разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом 17 жовтня побувала на гламурної церемонії вручення премій Earthshot Prize, знову вийшла у світ. Як повідомляє Daily Mail, 39-річна герцогиня Кембриджська відвідала захід у Лондоні, який було організовано благодійною організацією Forward Trust, що допомагає людям з алкогольною та наркотичною залежностями. Кейт, яка з червня цього року є патроном цього фонду, виголосила промову, запускаючи кампанію під назвою «Вживання заходів з боротьби із залежністю».

У соцмережах фанати оцінили яскраво-червоний наряд герцогині — джемпер і довгу плісировану спідницю. Однак звернули увагу на те, що Кейт виглядає втомленою. І припустили, що це тому, що останнім часом їй доводиться багато працювати.

Раніше «ФАКТИ» писали — Має виснажений вигляд: нове фото княгині Монако Шарлін стурбувало фанатів.

Читайте також: «Майстер-клас королівської поведінки»: Кейт Міддлтон і принца Вільяма поставили за приклад Меган Маркл і принцу Гаррі.

Фото Daily Mail / Beretta / Sims / Rex / Instagram

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