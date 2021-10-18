26.28 / 26.46 30.30 / 30.61
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Майстер-клас королівської поведінки»: Кейт Міддлтон і принца Вільяма поставили за приклад Меган Маркл і принцу Гаррі

16:23 18 жовтня 2021
Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Експерт з мови жестів Джуді Джеймс проаналізувала поведінку британських принців та їхніх дружин під час недавніх публічних виступів. На думку фахівця вони разюче відрізнялися один від одного. Як заявила Джеймс виданню Daily Mail, герцог і герцогиня Кембриджські, які напередодні відвідали в Лондоні церемонію вручення премій в галузі екології Earthshot Prize, продемонстрували «стриманий професіоналізм» і дали справжній «майстер-клас королівської поведінки» — на відміну від їхніх родичів герцога і герцогині Сассекських, які у вересні виступили з промовою на підтримку глобальної вакцинації на концерті Global Citizen Live в Нью-Йорку. Як вважає Джуді, Гаррі та Меган поводилися скоріше, як рок-зірки або голлівудські знаменитості, а не як члени королівської сім'ї.

Кейт і Вільям трималися скромно, з гідністю, без показухи та надмірних проявів прихильності один до одного на публіці. Як говорить Джеймс, вони вимовляли свої промови окремо, а не вдвох, і обидва виступили професійно, зосередивши увагу на справі, а не на себе самих.

При цьому Гаррі та Меган, які вийшли на сцену разом і говорили по черзі, намагалися завести натовп. Гаррі використовував специфічні жести — наприклад, прикладаючи долоню до вуха, вдаючи, що не чує вітань публіки. Подружжя також, щоб виправдати очікування глядачів, трималося за руки, обіймалося і притискалося один до одного.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Раніше «ФАКТИ» писали — Приватний літак і особистий телеоператор: Меган Маркл і принца Гаррі знову звинуватили в лицемірстві.

164

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсійне посвідчення

Перерахувати за іншим коефіцієнтом: в ПФУ назвали умови для перегляду розміру пенсій

Олег Винник на сцені

Концерти Олега Винника скасовано: хворий співак розкрив свій діагноз

Пенсіонерка

Стаж вирішує все: кому не «світить» пенсія в 60 років

Опалення

Призначення субсидії: кому з українців потрібно у жовтні подати нову заяву та декларацію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.