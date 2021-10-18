«Майстер-клас королівської поведінки»: Кейт Міддлтон і принца Вільяма поставили за приклад Меган Маркл і принцу Гаррі

Експерт з мови жестів Джуді Джеймс проаналізувала поведінку британських принців та їхніх дружин під час недавніх публічних виступів. На думку фахівця вони разюче відрізнялися один від одного. Як заявила Джеймс виданню Daily Mail, герцог і герцогиня Кембриджські, які напередодні відвідали в Лондоні церемонію вручення премій в галузі екології Earthshot Prize, продемонстрували «стриманий професіоналізм» і дали справжній «майстер-клас королівської поведінки» — на відміну від їхніх родичів герцога і герцогині Сассекських, які у вересні виступили з промовою на підтримку глобальної вакцинації на концерті Global Citizen Live в Нью-Йорку. Як вважає Джуді, Гаррі та Меган поводилися скоріше, як рок-зірки або голлівудські знаменитості, а не як члени королівської сім'ї.

Кейт і Вільям трималися скромно, з гідністю, без показухи та надмірних проявів прихильності один до одного на публіці. Як говорить Джеймс, вони вимовляли свої промови окремо, а не вдвох, і обидва виступили професійно, зосередивши увагу на справі, а не на себе самих.

При цьому Гаррі та Меган, які вийшли на сцену разом і говорили по черзі, намагалися завести натовп. Гаррі використовував специфічні жести — наприклад, прикладаючи долоню до вуха, вдаючи, що не чує вітань публіки. Подружжя також, щоб виправдати очікування глядачів, трималося за руки, обіймалося і притискалося один до одного.

Принц Гаррі і Меган Маркл

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