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Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали гламурну церемонію вручення премій Earthshot Prize

19:53 17 жовтня 2021
Кейт Міддлтон і принц Вільям

Британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон 17 жовтня відвідали церемонію вручення премій Earthshot Prize, яка була заснована самим герцогом Кембриджським, а також знаменитим натуралістом Девідом Аттенборо за підтримки Королівського фонду. Її вже називають «Нобелівською премією» в області екології. Цього року вона проводиться вперше.

По мільйону фунтів стерлінгів (понад 1,37 мільйона доларів) отримали люди або організації, які досягли успіхів у розв'язанні проблем, пов'язаних з охороною навколишнього середовища — в тому числі очищення повітря, відновлення океанів, перероблюванні відходів, відновлення клімату.

Гламурний захід відбувся у лондонському культурно-розважальному центрі Палац Олександри.

Переможців оголошували знаменитості — серед них актриси Емма Вотсон і Емма Томпсон, футболіст Мохаммед Салах та інші.

39-річна герцогиня Кембриджська, яка недавно викликала фурор на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати», знову вразила своїм блискучим виглядом фанатів королівської сім'ї. Вона прибула у бузковій вечірній сукні від Alexander McQueen вартістю 5900 доларів. Вона вже виходила в ній у світ у 2011 році — на церемонію вручення кінопремій BAFTA.

Вільям був у нестандартному вбранні — зеленому оксамитовому піджаку та чорній водолазці без краватки.

Раніше, як повідомляли «ФАКТИ», принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали комплекс Королівських ботанічних садів К'ю у Лондоні, де зустрілися з групою школярів, з якими обговорили проблеми збереження навколишнього середовища.

фото Twitter

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