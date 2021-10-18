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Світ

Має виснажений вигляд: нове фото княгині Монако Шарлін стурбувало фанатів

11:28 18 жовтня 2021
Князь Альбер і княгиня Монако з дітьми

Княгиня Монако Шарлін, яка, як заявили в палаці, перенесла вже останню операцію в одній з лікарень ПАР і незабаром зможе повернутися додому до чоловіка та дітей, опублікувала в Instagram своє нове чорно-біле фото, де вона зображена разом з королем зулусів Місузулу каЗвелітіні. «Спасибі за вашу доброту і підтримку», — підписала вона фотографію.

Знімок, як пише видання Daily Express, стурбував фанатів князівської родини, оскільки Шарлін після госпіталізації виглядає виснаженою та слабкою.

«Одужуйте швидше, ви виглядаєте такою слабкою, бережіть себе. Сподіваюся, ви повернетеся в Монако до своєї прекрасної сім'ї», «Приємно бачити вас такою вродливою — але вам потрібно відновити сили!», «Вона знову виглядає сумною, знову втомленою!!! Якнайшвидшого одужання, Шарлін!» , — писали в коментарях.

Дружина князя Монако Альбера вже багато місяців лікується в Південній Африці від ускладнень інфекції вуха, горла і носа.

Днями 43-річна княгиня дала інтерв'ю, в якому розповіла, як їй не терпиться побачити своїх дітей-двійнят принца Жака і принцесу Габріеллу, яким в грудні виповниться сім років.

«Я страшенно сумую, і думаю, що будь-яка мама, яка місяцями змушена бути в розлуці зі своїми дітьми, буде відчувати те ж саме, що і я», — сказала вона. При цьому княгиня жодного слова не сказала про свого чоловіка Альбера, посиливши чутки про розлад у родині.

Раніше «ФАКТИ» писали — Підозріло близькі: князь Монако Альбер і Шерон Стоун знову вийшли в світ разом — на прем'єру «Не час помирати».

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