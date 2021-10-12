Поки ходять чутки про роман князя Монако Альбера з голлівудською зіркою Шерон Стоун, його дружина княгиня Шарлін відновлює сили після нової складної операції, яку вона успішно перенесла під загальним наркозом в одній з лікарень ПАР. Це вже третя операція за останні пів року. Як повідомляє Monaco Tribune, у княжому палаці вважають, що це остання медична процедура, після якої 43-річна Шарлін нарешті зможе повернутися до Європи після багатомісячного лікування у Південній Африці. Припускають, що її повернення відбудеться вже зовсім скоро — у кінці жовтня.

У травні цього року, перебуваючи в ПАР з місією по порятунку носорогів і боротьбі з браконьєрством, княгиня підхопила інфекцію вуха, носа та горла, яка дала серйозні ускладнення. Це унеможливило тривалий авіапереліт і княгиня (уроджена Шарлін Віттсток) була змушена затриматися в країні, в якій вона, до речі, зросла. Бувши професійною плавчихою, вона виступала на Олімпійських іграх та інших змаганнях за ПАР.

1 вересня цього року, коли, здавалося, княгиня вже йде на поправку, вона раптово втратила свідомість і знову була госпіталізована.

Шарлін і Альбер, які в останній раз разом з'явилися на публіці в Монако на початку січня, заперечують, що їхній шлюб знаходиться на межі розвалу.

Тим часом князю Альберу II загрожує суд. Раніше монарху пред'явила позов жителька Бразилії, яка стверджує, що він є батьком її дочки. І що дівчинка була зачата у 2005 році — в той час, коли Альбер доглядав за своєю майбутньою дружиною Шарлін, з якою одружився у 2011 році.

63-річний князь, у якого крім двох законних спадкоємців вже є двоє визнаних їм позашлюбних дітей, заперечує своє батьківство. Але позивачка наполягає на ДНК-тесті. Поки що Альбер подав клопотання про припинення справи, посилаючись на свій «імунітет суверена». Адвокат бразилійки сподівається, що суддя відкине ці претензії, після чого судовий процес «неминуче» відбудеться. Поки що слухання по цій справі відкладено.

Альбер і Шарлін з дітьми

Раніше «ФАКТИ» писали — Принц і принцеса Монако вперше пішли до школи — княгиня Шарлін пропустила цю важливу для її дітей подію.

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