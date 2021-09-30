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Світ

Підозріло близькі: Шерон Стоун і князь Монако Альбер знову вийшли у світ разом — на прем'єру «Не час помирати»

10:20 30 вересня 2021
Шерон Стоун

Княгиня Монако Шарлін все ще не повернулася додому в Європу і продовжує свій багатомісячний курс лікування у Південній Африці. А чутки про її неминуче розлучення з чоловіком все посилюються. Тим більше, що 63-річний князь Альбер дав привід для пліток, вже вдруге з'явившись на публіці з голлівудською зіркою Шерон Стоун, своєю ровесницею. Серце двічі розлученої Стоун зараз вільно і постійної пари у неї немає.

Тижнем раніше Шерон практично взяла на себе роль господині на балу «Здоров'я планети», який традиційно влаштовує Фонд князя Монако Альбера II у Монте-Карло. Князь вручив їй там нагороду «на знак визнання її значного внеску в розширення прав і можливостей жінок, а також невпинних гуманітарних зусиль по всьому світу».

Тепер же, як повідомляє видання People, монарх та актриса разом відвідали прем'єру фільму про Джеймса Бонда у Монако. У Лондоні кінопрем'єру також вшанували своєю присутністю члени королівської сім'ї — принци Вільям і Чарльз зі своїми дружинами — Кейт Міддлтон і Каміллою.

Шерон, секс-символ Голлівуду 1990-х років, була у сріблястій сукні від Dolce & Gabbana. Альбер одягнувся їй в тон — в білий смокінг з чорним метеликом.

У 2020 році Стоун і правитель Монако також перетиналися кілька разів на різних світських заходах. І, схоже, дружба між ними міцніє. Багато користувачів мережі вважають, що княгині Шарлін варто було б турбуватися через цю підозрілу близькість.

Раніше «ФАКТИ» писали, що шестирічні принц і принцеса Монако вперше пішли в школу — але княгиня Шарлін пропустила це важливе для її дітей подія.

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