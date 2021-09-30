Підозріло близькі: Шерон Стоун і князь Монако Альбер знову вийшли у світ разом — на прем'єру «Не час помирати»
Княгиня Монако Шарлін все ще не повернулася додому в Європу і продовжує свій багатомісячний курс лікування у Південній Африці. А чутки про її неминуче розлучення з чоловіком все посилюються. Тим більше, що 63-річний князь Альбер дав привід для пліток, вже вдруге з'явившись на публіці з голлівудською зіркою Шерон Стоун, своєю ровесницею. Серце двічі розлученої Стоун зараз вільно і постійної пари у неї немає.
Тижнем раніше Шерон практично взяла на себе роль господині на балу «Здоров'я планети», який традиційно влаштовує Фонд князя Монако Альбера II у Монте-Карло. Князь вручив їй там нагороду «на знак визнання її значного внеску в розширення прав і можливостей жінок, а також невпинних гуманітарних зусиль по всьому світу».
Тепер же, як повідомляє видання People, монарх та актриса разом відвідали прем'єру фільму про Джеймса Бонда у Монако. У Лондоні кінопрем'єру також вшанували своєю присутністю члени королівської сім'ї — принци Вільям і Чарльз зі своїми дружинами — Кейт Міддлтон і Каміллою.
Sharon Stone Stuns Alongside Prince Albert at the No Time To Die Film Premiere in Monaco https://t.co/ZDqARafo4H- People (@people) September 30, 2021
Шерон, секс-символ Голлівуду 1990-х років, була у сріблястій сукні від Dolce & Gabbana. Альбер одягнувся їй в тон — в білий смокінг з чорним метеликом.
У 2020 році Стоун і правитель Монако також перетиналися кілька разів на різних світських заходах. І, схоже, дружба між ними міцніє. Багато користувачів мережі вважають, що княгині Шарлін варто було б турбуватися через цю підозрілу близькість.
Раніше «ФАКТИ» писали, що шестирічні принц і принцеса Монако вперше пішли в школу — але княгиня Шарлін пропустила це важливе для її дітей подія.
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