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Княгиня Монако Шарлін втратила свідомість і терміново було доставлено в лікарню

14:51 3 вересня 2021
Шарлін з сином

Не встиг князь Монако Альбер II розповісти, що його дружині Шарлін, яка з середини травня цього року лікується від ускладнень інфекції в ПАР, стало набагато краще, і що вона, можливо, зможе повернутися додому в Європу вже у цьому місяці, як стало відомо, що княгиня була терміново шпиталізована.

Як повідомляє видання Daily Express, 43-річна Шарлін втратила свідомість, після чого її доставили в лікарню у провінції Квазулу-Наталь. Зараз стан княгині, яка 13 серпня перенесла чотиригодинну операцію, оцінюється, як стабільний. Вона відновлює сили.

На 3 вересня була запланована друга операція Шарлін, перед якою їй стало гірше. Схоже, повернення княгині знову відкладається.

Раніше «ФАКТИ» писали — На тлі чуток про розлучення: князь Монако з'явився на балу з колишньою коханкою та їхнім позашлюбним сином.

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