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Принц і принцеса Монако вперше пішли до школи — княгиня Шарлін пропустила цю важливу для її дітей подію

14:49 8 вересня 2021
Принц Жак і принцеса Габріелла

Шестирічний спадковий принц Монако Жак та його сестра-близнючка принцеса Габріелла після поїздки в Ірландію вперше вирушили до школи. Їхня мати княгиня Шарлін, яка вже багато місяців лікується від інфекції у Південній Африці, пропустила цю важливу для її дітей подію. Першокласників у перший день занять, 6 вересня, супроводжував тільки їхній батько — 63-річний князь Альбер.

Як повідомляє видання Monaco Tribune, діти навчатимуться у католицькій школі François d'Assise-Nicolas Barré (FANB). Жак і Габріелла були у шкільній уніформі з червоними футболками-поло і в захисних масках.

Тим часом 43-річна Шарлін приходить до тями після недавнього погіршення її стану. Коли вона зможе приїхати додому в Монако — невідомо.

Раніше «ФАКТИ» писали — На тлі чуток про розлучення: князь Монако з'явився на балу з колишньою коханкою та їхнім позашлюбним сином.

Фото Communications Department/Manuel Vitali/ Instagram monaco_info

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