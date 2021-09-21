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Батько стрілка з Пермі воював за бойовиків на Донбасі, — розслідування ЗМІ

14:55 21 вересня 2021
Тимур Бекмансуров

Встановлено, що батько студента Тимура Бекмансурова, котрий відкрив стрілянину в Пермському державному університеті, — професійний найманець, який воював на боці бойовиків на Донбасі. Про це повідомляє інформагентство Znak.

Один із сусідів Бекмансурових розповів кілька примітних подробиць про цю сім'ю: «Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченської найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом», — сказав чоловік, який попередньо попросив не розкривати його ім'я.

Він зазначив, що деяке батьківське озброєння досі зберігається в цій квартирі. За його словами, Тимур з дитинства бачив зброю, а 38 тисяч рублів на покупку рушниці, з якою студент потім прийшов до університету, йому дали влітку батьки.

«Вони з однокласником Володею їздили влітку усі разом на полігон пристрілювати її», — повідомив чоловік.

Раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в Пермському державному університеті загинули вісім чоловік. На камери спостереження потрапили моменти кривавої бійні.

Фото 59.ru

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