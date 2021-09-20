Студенти вистрибували із вікон: юнак влаштував стрілянину в університеті в російській Пермі (відео)

У Росії знову влаштували стрілянину в навчальному закладі. На цей раз 18-річний юнак купив зброю і прийшов з нею в один з навчальних корпусів Пермського державного університету. Перші постріли пролунали вже на вході, потім юнак проник всередину. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Очевидці зняли відео, як студенти намагаються вибратися з приміщення через вікна. Деякі учні разом з викладачами замкнулися в аудиторіях.

Адміністрація вузу попередила учнів, щоб вони по можливості залишили небезпечну зону.

Слідчй комітет РФ заявив, що внаслідок стрілянини загинули п'ятеро людей. Ще декілька отримали поранення, причому деякі постраждали серйозно. Один з тих, хто знаходився в університеті, був поранений у голову. Користувач dan_scs в Instagram показав відео, як постраждалим надають допомогу.

Спочатку офіційно повідомлялося про поранення і затримання стрілка, але потім адміністрація вишу уточнила, що нападника ліквідували, і особу його встановили. Це 18-річний Тимур Бекмансуров. На своїй сторінці в соцмережах він докладно описав, чому влаштував стрілянину. Юнак заздалегідь припустив, що його ліквідують, а потім спробують пов'язати з екстремістськими організаціями. Бекмансуров заявив, що мотиви у нього особисті, а місцем стрілянини могла стати рідна школа, але та виявилася «неприємним об'єктом для останніх хвилин життя».

«Цей день стане найбільш насиченим днем в моєму житті… Не знаю, скількох я зможу вбити, але я зроблю все, щоб забрати з собою якомога більше», — написав стрілок.

Нагадаємо, в травні в російській Казані 19-річний юнак прийшов в школу з дробовиком і влаштував бійню, а в червні невідомий стріляв біля школи у Волгоградської області РФ.

Фото 59.ru

484

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter