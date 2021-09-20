Стрілянина в Пермі: число загиблих і постраждалих суттєво зросло

У Росії в Пермському державному університеті в результаті стрілянини вранці 20 вересня загинули 8 осіб, 24 постраждали. Серед постраждалих у 19 вогнепальні поранення. Такі останні дані наводить пермський сайт 59.ru.

За останніми даними, стріляв по студентах, викладачах та працівниках вузу 18-річний першокурсник Тимур Бекмансуров. Стрілянина велася з рушниці Huglu 12 калібру. Раніше повідомлялося, що стрілка ліквідували, але за інформацією 59.RU, юнак був знешкоджений при затриманні, отримав поранення живота, спини і кінцівок, і зараз в лікарні в реанімації.

19 осіб в лікарнях з вогнепальними пораненнями

На сторінці в соцмережах Бекмансуров згадував, що зброю і ліцензію на неї придбав легально. Ця інформація підтвердилася.

Пермський державний університет відразу після того, як стало відомо про надзвичайну подію, скасував заняття до особливого розпорядження. Інші школи, коледжі та вузи Пермського краю підтримали ініціативу і з 20 вересня відпускають учнів по домівках. Адміністрація регіону пропонує, щоб вузи перейшли на дистанційне навчання, а в школах, коледжах і технікумах посилено перевіряли всіх, хто входить до будівлі.

Фото mahonindn/Instagram, 59.ru

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