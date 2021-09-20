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Кривава бійня в Пермі: в мережі показали шокуюче відео з камер спостереження

16:45 20 вересня 2021
Кривава бійня в Пермі: в мережі показали шокуюче відео з камер спостереження

У мережі з'явилося повне відео з камер спостереження Пермського університету, де першокурсник юридичного факультету Тимур Бекмансуров влаштував масовий розстріл однокурсників. Як видно на кадрах, обнародуваних Telegram-ресурсом Baza, стріляти 19-річний хлопець почав ще на вулиці.

Після цього він зайшов до університету через головний вхід і став вишукувати жертв вже всередині будівлі.

Знешкодив стрілка співробітник ДПС Костянтин Калінін, який оформляв ДТП неподалік. Як виявилося, його покликали очевидці.

Нагадаємо, в результаті стрілянини в університеті вранці 20 вересня загинули 8 осіб, 24 постраждали. Серед постраждалих у 19 зафіксовано вогнепальні поранення. Сам Бекмансуров госпіталізований в реанімацію у вкрай важкому стані, він знаходиться під охороною.

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