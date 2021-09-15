На тлі чуток про вагітність: Кейт Міддлтон з'явилася на публіці після двомісячної перерви

15 вересня Кейт Міддлтон, яку раніше засікли разом з її старшими дітьми в магазині, відвідала базу Королівських військово-повітряних сил у графстві Оксфордшир. Як повідомляє видання Daily Mail, вона зустрілася з тими, хто організовував і виконував евакуацію людей з Афганістану після приходу до влади талібів. В ході масштабної гуманітарної операції з аеропорту Кабула до Великобританії змогли вилетіти близько 15 000 осіб. Повідомляється, що чоловік Кейт принц Вільям особисто допоміг знайомому офіцеру-афганцю втекти від талібів.

Кейт з'явилася на публіці після двомісячної перерви. Останній раз її бачили 11 липня. Пішли навіть чутки, що Міддлтон вагітна четвертою дитиною. Інсайдери повідомили, що герцогиня Кембриджська просто взяла відпустку, щоб проводити канікули з дітьми. Але британці все ж пильно вдивлялися, намагаючись розгледіти зміни у фігурі Кейт, яка вибрала для цього візиту широкі темно-сині штани, білу блузку та бежевий блейзер бренда Reiss.

The Duchess of Cambridge has arrived at RAF Brize Norton where she 's set to hear about the humanitarian evacuation undertaken by the RAF of thousands of people from Afghanistan pic.twitter.com/uF3r4UiIjH - Simon Perry (@SPerryPeoplemag) September 15, 2 021

ЗМІ відзначають, що Кейт своїм виходом у світ майже затьмарила свого дівера принца Гаррі, якому 15 вересня виповнилося 37 років. Члени королівської сім'ї привітали принца з днем народження в соцмережах.

Wishing The Duke of Sussex a happy birthday today! pic.twitter.com/W1MJC9cGBn — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2021

Також в цей же день стало відомо, що журнал Time включив Гаррі та Меган Маркл в сотню найвпливовіших людей світу, розмістивши їхнє фото на обкладинці номера.

Фото Daily Mail

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