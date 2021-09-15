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На тлі чуток про вагітність: Кейт Міддлтон з'явилася на публіці після двомісячної перерви

16:57 15 вересня 2021
Кейт Міддлтон

15 вересня Кейт Міддлтон, яку раніше засікли разом з її старшими дітьми в магазині, відвідала базу Королівських військово-повітряних сил у графстві Оксфордшир. Як повідомляє видання Daily Mail, вона зустрілася з тими, хто організовував і виконував евакуацію людей з Афганістану після приходу до влади талібів. В ході масштабної гуманітарної операції з аеропорту Кабула до Великобританії змогли вилетіти близько 15 000 осіб. Повідомляється, що чоловік Кейт принц Вільям особисто допоміг знайомому офіцеру-афганцю втекти від талібів.

Кейт з'явилася на публіці після двомісячної перерви. Останній раз її бачили 11 липня. Пішли навіть чутки, що Міддлтон вагітна четвертою дитиною. Інсайдери повідомили, що герцогиня Кембриджська просто взяла відпустку, щоб проводити канікули з дітьми. Але британці все ж пильно вдивлялися, намагаючись розгледіти зміни у фігурі Кейт, яка вибрала для цього візиту широкі темно-сині штани, білу блузку та бежевий блейзер бренда Reiss.

ЗМІ відзначають, що Кейт своїм виходом у світ майже затьмарила свого дівера принца Гаррі, якому 15 вересня виповнилося 37 років. Члени королівської сім'ї привітали принца з днем народження в соцмережах.

Також в цей же день стало відомо, що журнал Time включив Гаррі та Меган Маркл в сотню найвпливовіших людей світу, розмістивши їхнє фото на обкладинці номера.

Фото Daily Mail

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