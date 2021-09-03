Принц Вільям особисто допоміг знайомому офіцеру-афганцю втекти від талібів

Принц Вільям особисто прийшов на допомогу афганському офіцеру, разом з яким колись навчався в Королівській військовій академії в Сандхерсті. Як повідомляє видання Daily Telegraph, герцог Кембриджський дізнався, що його однокурсник разом зі своєю сім'єю застряг у Кабулі після приходу до влади талібів. Йому загрожувала серйозна небезпека, оскільки раніше він співпрацював з британськими військами.



Принц попросив британських військових забезпечити доставлення офіцера (чиє ім'я не називається) та його рідних, серед яких були діти, в аеропорт. Їм видали дозвіл піднятися на борт літака, що відправлявся до Великобританії, після чого вони щасливо покинули Афганістан.

На думку британських військових, втручання герцога «повністю відповідало тому, чому нас вчать в армії з точки зору цінностей». «Нас вчать допомагати, коли ми можемо», — сказав колишній десантник Ендрю Фокс.

Раніше «ФАКТИ» писали — Паніка в аеропорту Кабула: в мережі з'явилося моторошне відео.

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