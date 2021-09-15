Найвпливовіші: Меган Маркл і принц Гаррі потрапили на обкладинку журналу Time

У день 37-річчя принца Гаррі, 15 вересня, авторитетний американський журнал Time зробив йому подарунок. Гаррі та його дружина Меган Маркл були включені до списку ста найвпливовіших людей року. Минулого року вони також увійшли до аналогічного списку. Але на цей раз їхня спільна фотографія вперше прикрасила обкладинку спеціального номера цього видання. Гаррі та Меган увійшли до категорії «Ікони» — разом зі співачками Брітні Спірс і Доллі Партон, тенісисткою Наомі Осакою та іншими.

У число найбільш впливових потрапили також президент США Джо Байден і його попередник Дональд Трамп, віцепрезидент США Камала Харріс, голова КНР Сі Цзіньпіна, генеральний директор корпорації Apple Тім Кук, підприємець Ілон Маск, співачка Біллі Айлиш, кінозірки Кейт Уінслет і Скарлетт Йоханссон, актор Джейсон Судейкіс та інші.

Раніше «ФАКТИ» писали — Батько Меган Маркл назвав принца Гаррі поганим чоловіком і заявив, що дочка та зять обділяють своїх дітей.

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