Як подорослішали!: До мережі потрапили фото Кейт Міддлтон з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою в магазині

У соцмережах поширилися фотографії герцогині Кембриджської з її старшими дітьми — восьмирічним принцом Джорджем і шестирічною принцесою Шарлоттою. У минулі вихідні Джордж, Шарлотта та їхній трирічний брат Луї супроводжували Кейт і принца Вільяма на весілля свого дядька Джеймса Міддлтона, яке відбулося на півдні Франції.

Фотографії, спочатку опубліковані італійським журналом Chi, були зроблені у магазині канцелярських товарів. Джордж і Шарлотта, які відновили заняття, були в шкільній формі.

«Як подорослішали!», «Дякую, що поділилися! Мені дуже подобається їх бачити! Джордж буде таким високим, і Шарлотта теж! », - писали в коментарях.

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The Duchess of Cambridge was spotted in a stationary shop with Prince George and Princess Charlotte



Guess this would put a stop to the pregnancy rumours pic.twitter.com/V33PKxhjTb - Royalinstablog (@royalinstablog) September 14, 2021

У мережі з'явилися чутки про те, що 39-річна Міддлтон вагітна четвертою дитиною. Вона не з'являлася на публіці понад два місяці — з 11 липня. Однак, інсайдери кажуть, що герцогиня Кембриджська просто взяла відпустку, щоб проводити канікули з дітьми. На фото ознаки вагітності відсутні. Але фанати королівської сім'ї все ж не втрачають надії.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Кейт Міддлтон і принц Вільям намагалися не затьмарити нареченого і наречену»: мер розповів про весілля брата герцогині.

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