Телеведучий, що здобув перемогу над Меган Маркл, отримав серйозну травму, причиною якої став принц Гаррі

Британський телеведучий Пірс Морган, який втратив роботу через Меган Маркл, але здобув перемогу над герцогинею, подавши скаргу до управління у справах зв'язку Ofcom і вигравши її, отримав серйозну травму, причиною якої став принц Гаррі.

Пірс був серед гостей на лондонській церемонії вручення нагород журналу GQ — 2021 British GQ Men of Year Awards. У ній взяв участь чоловік Меган принц Гаррі, який презентував премію «Герої року» за допомогою відеозв'язку з Каліфорнії.

Як повідомляє видання Metro, Морган демонстративно покинув зал під час виступу Гаррі, який у своїй промові звинуватив ЗМІ у дезінформації, що стосується вакцинації від ковіду. 56-річний телеведучий прямував до виходу з сучасної галереї Тейт, де проходила церемонія. При цьому він переглядав у своєму мобільному телефоні заголовки видань, присвячені його тріумфу в боротьбі з Меган. І, захопившись, врізався у вікно. В результаті, він був «наполовину контужений» і отримав глибокий поріз обличчя.

Морган, який обвинувачує Гаррі і Меган в постійній брехні, так описав цю подію: «Коли я йшов, то чув, як Гаррі без тіні самоаналізу читав лекцію про небезпеку „дезінформації“ та „поширення брехні“. Я посміхнувся і дістав телефон, щоб перевірити заголовки газет. До мого задоволення, більшість з них розписали мою перемогу на своїх перших шпальтах. Я відчув раптовий приплив радісного збудження в кінці бурхливого, але в кінцевому підсумку дуже задовільного дня. Потім, коли я добрався до виходу, все ще гордо дивлячись у свій телефон, я врізався прямо у велике скляне вікно і так сильно, з таким стукотом вдарився головою, що стурбовані охоронці кинулися перевірити, чи все в порядку. Я відсахнувся в агонії, в напівконтузіі та з порізом над правим оком, тільки для того, щоб побачити, як величезна голова Гаррі заповнює найближчий екран. Він шкірився прямо мені в обличчя».

Прихильники Меган назвали це кармою. Раніше Пірс говорив, що не вірить жодному слову герцогині, що дала інтерв'ю Опрі Уїнфрі, в якому вона скаржилася на королівську сім'ю.

Пірс Морган

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