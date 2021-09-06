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Принц Гаррі nf Меган Маркл збираються до Британії: палац в шоці

9:58 6 вересня 2021
Меган Маркл і принц Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл, які проживають в Каліфорнії, розраховують у найближчі тижні відвідати Британію. Як пише видання The Sun, герцог і герцогиня Сассекські шокували Букінгемський палац проханням дозволити їм відвідати королеву Єлизавету II і представити їй свою дочку Лілібет, яка народилася 4 червня цього року. Дівчинку назвали на честь прабабусі, хоча дозволу на це у Її Величності подружжя не питало.

Після ряду скандальних інтерв'ю, які Гаррі та Меган дали за останній час, стосунки принца з багатьма родичами зіпсувалися. Сама 95-річна королева, як кажуть, продовжують ставитися до онука прихильно і хотіла б побачити Лілібет та її старшого брата Арчі. Однак придворні вражені зухвалістю прохання Сассексів (особливо з боку Маркл) — з огляду на їхні постійні нападки на королівську сім'ю. Представники палацу поки що не відповіли на запит подружжя.

Це був би перший візит в Меган до Британії з березня 2020 року, коли вони з чоловіком відмовилися від статусу високопоставлених членів королівської сім'ї. Гаррі був на батьківщині у квітні та у липні цього року — на похороні свого діда принца Філіпа і церемонії відкриття пам'ятника принцесі Діані.

Раніше повідомлялося, що Гаррі і Меган хотіли б хрестити Лілібет у Віндзорському замку.

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