Телеведучий, який позбувся через Меган Маркл роботи, подав скаргу та виграв

Британський телеведучий Пірс Морган в березні цього року зі скандалом звільнився з телеканалу ITV, де багато років працював в телепрограмі Good Morning Britain. Це сталося після того, як Пірс, який постійно критикує Меган Маркл і принца Гаррі, висловився щодо їхнього інтерв'ю Опрі Уїнфрі. У ньому Меган розповідала, що була на межі самогубства під час життя у палаці і скаржилася на расизм в королівській родині.

Телеведучий заявив, що не вірить жодному її слову. Після цього герцогиня Сассекська офіційно поскаржилася керівництву телеканалу. Вона заявила, що її не хвилює думка про неї Моргана, але його висловлювання могли мати негативний ефект на тих, хто, подібно до неї, переживав серйозні проблеми з психічним здоров'ям.

Морган вважав за краще звільнитися, але навідріз відмовився вибачатися. І свєю чергою подав скаргу до управління у справах зв'язку Ofcom — британського агентства, що регулює роботу теле- та радіо- компаній.

І ось тепер Пірс повідомив, що виграв. У Ofcom розглянули аргументи Моргана і визнали, що він має право на власну думку. У рішенні йдеться, що, хоча коментарі Пірса були «потенційно шкідливими і образливими», він все ж не порушив кодекс мовлення. І що потрібно враховувати свободу слова.

56-річний телеведучий вітав це рішення в соцмережі Twitter. «Я радий, що в Ofcom підтвердили моє право не вірити зробленим Опрі Уїнфрі провокаційним заявам герцога і герцогині Сассекських, багато з яких виявилися брехнею. Це гучна перемога свободи слова та гучна поразка принцеси Піноккіо. Чи отримаю я назад свою роботу?», — написав він.

Пірс Морган

Раніше, як писали «ФАКТИ», стало відомо, що в інтерв'ю Опрі Меган Маркл збиралася назвати ім'я расиста з королівської сім'ї, але вирішила помилувати родичів принца Гаррі.

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