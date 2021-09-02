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Принц Гаррі розкритикував противників вакцинації на церемонії вручення нагород GQ

8:15 2 вересня 2021
принц Гаррі

Британський принц Гаррі, який готується опублікувати свої мемуари, несподівано взяв участь у церемонії вручення нагород журналу GQ — 2021 British GQ Men of Year Awards, що відбулася в Лондоні. Як повідомляє видання People, 36-річний онук королеви Єлизавети II, вбраний у чорний оксамитовий смокінг і краватку-метелик, знаходився у себе вдома в Каліфорнії і виступав по відеозв'язку. Гаррі презентував нагороду в номінації «Герої року». Ними стали вчені Оксфордського університету, які розробили вакцину проти коронавірусу AstraZeneca — серед них професор Сара Гілберт, доктор Кетрін Грін та інші.

Принц зазначив, що для нього велика честь оголосити імена переможців. Чоловік Меган Маркл також закликав розвинені країни ділитися вакцинами з країнами третього світу.

«До тих пір, поки кожна спільнота не отримає доступ до вакцини, і поки все спільноти не будуть підключені до вірогідної інформації про вакцину, ми всі перебуваємо в небезпеці. Ми з дружиною постійно це чуємо на зустрічах з експертами по вакцинах, керівниками підприємств, захисниками громадських інтересів і світовими лідерами», — сказав він.

Гаррі розкритикував противників вакцинації, а також дезінформацію, що стосується щеплень і поширюється у ЗМІ та соцмережах.

Раніше «ФАКТИ» писали — Телеведучий, який позбувся через Меган Маркл роботи, подав скаргу та виграв.

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