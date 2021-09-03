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Князь Монако Альбер розповів правду про стосунки з дружиною

9:15 3 вересня 2021
Альбер і Шарлін

Після того, як чутки про майбутнє розлучення князя і княгині Монако посилилися, Альбер II дав інтерв'ю американському журналу People, в якому розповів про стосунки з дружиною. Княгиню Шарлін не бачили в Монако з січня цього року. Повідомлялося, що з середини травня вона живе у себе на батьківщині — у Південній Африці. Там вона лікується від інфекції, що торкнулася вуха, носа та горла. За офіційною версією тривалі перельоти їй протипоказані — тому Шарлін змушена залишатися далеко від сім'ї. Хоча чоловік і шестирічні діти-двійнята щонайменше двічі її відвідували.

За словами монарха, саме проблеми зі здоров'ям, а не розлад у родині, утримують його дружину на відстані.

Альбер заявив, що Шарлін не терпиться повернутися додому. І що, можливо, вона зможе возз'єднатися з сім'єю навіть раніше, ніж планувалося. Спочатку лікарі говорили, що вона зможе покинути ПАР лише в кінці жовтня, але тепер, після недавніх обстежень, вони дійшли висновку, що княгиня, можливо, може вилетіти в Монако вже у вересні.

«Вона вже готова. І жартома сказала, що готова безбілетником пробратися на корабель, щоб повернутися до Європи», — сказав Альбер. Він також зазначив, що стан його дружини помітно покращився після чотиригодинної операції, яку вона перенесла 13 серпня. І вона перебуває у відмінному настрої.

Раніше «ФАКТИ» писали, що князь Монако з'явився на балу з колишньою коханкою та їхнім позашлюбним сином.

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