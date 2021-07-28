Княгиня Монако вже пів року живе окремо від чоловіка і дітей — на тлі чуток про розлучення

Посилюються чутки про майбутнє розлучення 63-річного князя Монако Альбера II. Княгиня Шарлін вже пів року живе окремо від чоловіка та дітей. Вона не була в Монако з січня цього року і залишається на своїй батьківщині — у Південній Африці. 10-річну річницю свого весілля 2 липня подружжя відзначало порізно.

У ПАР княгиня вирушила з метою виступити на захист дикої природи та проти браконьєрства. Під час поїздки туди княгиня підхопила інфекцію, яка зачепила вуха, ніс і горло. Почалися серйозні ускладнення. Дружина монарха Монако проходить курс лікування. Хоча Шарлін каже, що додому її не пускають медики, в ПАР вона веде досить активний спосіб життя.

Як повідомляє видання Daily Express, публічно княгиня висловлює жаль через те, що змушена перебувати далеко від своєї сім'ї. Вона зазначає, що щодня розмовляє з Альбером та їхніми шестирічними двійнятами — принцом Жаком і принцесою Габріеллою. Але все одно дуже сумує. За словами Шарлін, чоловік і діти недавно відвідували її в Африці.

Княгиня спілкується з дітьми по телефону

«Альберт — моя опора і сила, і без його любові та підтримки я б не змогла пережити цей хворобливий час», — заявила вона.

Проте чутки про негаразди у шлюбі Шарлін і Альбера, які познайомилися у 2000 році й одружилися 11 років потому, ходять давно. Кажуть, що колишня олімпійська плавчиха Шарлін Віттсток намагалася втекти перед весіллям з Альбером. І її нібито вмовили повернутися, пообіцявши угоду — вона зможе отримати розлучення після того, як народить законного спадкоємця престолу і почекає пристойний час. На своєму весіллі Шарлін плакала, але говорила, що сльози були викликані хвилюванням.

У Альбера є двоє позашлюбних дітей від різних жінок. У травні 2005 року він визнав своїм сином Олександра, чия мати Ніколь Косте була темношкірою стюардесою з Тонго. А у травні 2006 року тест ДНК підтвердив його батьківство щодо Джазмін Грейс, яку йому народила американський ріелтор Тамара Ротоло. Позашлюбні діти не можуть претендувати на престол, але мають право на гроші батьків.

У грудні минулого року на князя Монако Альбера II подала в суд 34-річна жителька Бразилії, яка стверджує, що монарх-мільярдер є батьком її дочки, яка народилася у липні 2005 року. За словами позивачки, у неї був таємний роман з князем, коли Альбер залицявся до своєї майбутньої дружини.

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