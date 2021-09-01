На тлі чуток про розлучення: князь Монако з'явився на балу з колишньою коханкою та їхнім позашлюбним сином

Хоча 63-річний князь Монако Альбер і його 43-річна дружина княгиня Шарлін минулого тижня возз'єдналися і зробили спільну фотосесію, чутки про їх майбутнє розлучення не вщухають. Шарлін вже багато місяців лікується від інфекції на своїй батьківщині в ПАР далеко від своєї сім'ї. В останній раз її бачили в Монако в січні. Як відзначили експерти, на офіційних фотографіях, зроблених під час візиту Альбера в Південну Африку разом з їх шестирічними двійнятами Жаком і Гаріеллой, між подружжям не видно ніякого емоційного зв'язку. На фото з дітьми князь позує в кадрі з краю та здається зайвим. А обійми чоловіка і дружини виглядають надто неприродними.

Тепер же, як пише видання Daily Mail, стало відомо, що у липні цього року, за відсутності дружини, Альбер з'явився на балу Червоного Хреста в Монако разом зі своєю колишньою коханкою — темношкірою екс-стюардесою Ніколь Коста з Тонго та їхнім 18-річним позашлюбним сином Александром. Альбер офіційно визнав його в травні 2005 року, хоча після свого одруження бачився з ним нечасто. Александр та його єдинокровна сестра Джазмін, яку Альберу народила поза шлюбом американський ріелтор Тамара Ротоло, не можуть претендувати на престол. Спадкоємцем може бути тільки син від законного шлюбу — принц Жак.

Ніколь

Олександр

Те, що князя супроводжувала на бал його екс-кохана, ще більше посилило чутки про розрив Альбера та Шарлін. З'явилися повідомлення, що княгиня вже підшукує собі будинок в Йоганнесбурзі, куди має намір перебратися на постійне місце проживання.

Альбер II та колишня плавчиня Шарлін Віттсток познайомилися у 2000 році на змаганнях в Монте-Карло. Через 10 років вони оголосили про заручини, а у 2011 році одружилися. З самого початку ходили чутки про те, що це шлюб за обопільною домовленістю, який був потрібен князю для того, щоб завести законних нащадків і продовжити династію.

Фото Instagram hshprincesscharlene і miss_nostalgiamc

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