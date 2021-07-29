У палаці планують подати до суду на принца Гаррі та Меган Маркл, якщо в його мемуарах будуть «неточності»

Поки на Меган Маркл і принца Гаррі планує подати до суду її батько Томас Маркл, у Букінгемському палаці готуються дати відповідь на мемуари онука королеви Єлизавети, які він збирається опублікувати майбутнього року.

Як повідомив інсайдер виданню Daily Mail, у разі, якщо в книзі принца будуть «неточності», щодо стосунків герцога та герцогині Сассекських з їхніми колишніми помічниками, персоналу може бути віддано негласне розпорядження спростовувати будь-які претензії до них, які вони вважатимуть наклепницькими та тими, що не відповідають дійсності, і навіть подавати судові позови.

Після ряду інтерв'ю Сассексів, серед них і їхнього скандального інтерв'ю Опрі Уїнфрі, придворні впевнені, що мемуари задумані, як зведення рахунків. Група співробітників, які працювали на герцога і герцогиню, стурбовані тим, що в книзі може бути брехливо описано те, як з Меган і Гаррі поводилися, коли вони жили у Британії та виконували обов'язки членів королівської сім'ї.

«Грунтуючись на інтерв'ю Опрі Уїнфрі деякі з цих колишніх співробітників просто не вірять, що буде представлена повна і точна картина … Уже почалися розмови про те, які кроки вони могли б зробити, щоб захистити свою власну репутацію та репутацію монархії після публікації», — заявив джерело.

Офіційні спростування з боку Букінгемського палацу навряд чи можна очікувати. Однак палац, можливо, дасть згоду і закриє очі, якщо співробітники будуть використовувати засоби правового захисту, а також залучать у свідки друзів і родичів для бесід з пресою.

Стало також відомо, що старі друзі Гаррі по Ітонському коледжу та армії попередили, що йому краще не розкривати в своїй книзі секрети, які їх стосуються. Як пише видання The Sun, принцу пригрозили в іншому випадку надати розголосу секрети, які сам Гаррі не бажав би оприлюднити.

Приятелі Гаррі багато років відмовлялися спілкуватися зі ЗМІ, не бажаючи поширювати плітки про нього. А тепер сам принц може поставити їх у незручне становище.

«Це виглядає дуже лицемірним — враховуючи, що Гаррі вигнав зі свого кола друзів людей, які спілкувалися з пресою. Є побоювання, що він розкриє подробиці своєї бурхливої, повної задоволень юності, що, на думку деяких, може завдати шкоди їхній кар'єрі та особистому житті», — сказав один з приятелів герцога Сассекського.

Так що його колишні друзі, як і співробітники, готуються завдати удар у відповідь і розповісти «свою правду», якщо Гаррі їх зачепить. Особливо їх змушує нервувати те, що на їхні «дружні електронні листи», в яких вони намагаються дізнатися подробиці, принц не відповідає.

Стосунки Гаррі з його армійськими друзями погіршилися після того, як він відмовився запросити їх на своє весілля з Меган у 2018 році — щоб «звільнити місце» для Джорджа Клуні та інших голлівудських знаменитостей, з якими наречений і наречена практично не були навіть знайомі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ніколи не сприймали всерйоз: чому кузини принца Гаррі йому співчувають.

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