Відомий у Голлівуді адвокат оцінив шанси батька Меган Маркл виграти судовий позов проти дочки та зятя
Після того, як батько Меган Маркл заявив, що має намір найближчим часом подати до суду на дочку та зятя, відомий у Голлівуді адвокат Марк Гросс оцінив шанси 77-річного Томаса Маркла виграти судовий процес. На думку юриста, що працює зі знаменитостями, шансів у пенсіонера, який вимагає права бачити своїх онуків, дуже мало. Посилаючись на прецеденти, Гросс заявив журналістам видання Us Weekly, що, оскільки у містера Маркла немає будь-яких стосунків з родиною дочки (і з її дітьми зокрема), його вимоги бачитися з дворічним Арчі та двомісячною Лілібет безпідставні. Дідусі й бабусі можуть претендувати на надання права зустрічі з онуками тільки, якщо їх з ними пов'язує близькість.
А прагнення Маркла давати інтерв'ю про свій намір домагатися зустрічей з Арчі та Лілі не йде на користь дітям. «У будь-якого судді виникнуть підстави для занепокоєння. Якби він був моїм клієнтом, я б порадив йому не давати інтерв'ю, й крапка. Це всього лише корисливість», — сказав адвокат.
Томас Маркл, який не спілкувався з дочкою після її весілля з принцом, раніше називав її та Гаррі «поганими батьками», які «роблять помилки» у вихованні дітей.
Раніше, як писали «ФАКТИ», батько Меган Маркл заявив, що вона ставиться до нього гірше, ніж до «вбивці з сокирою».155
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