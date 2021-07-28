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Відомий у Голлівуді адвокат оцінив шанси батька Меган Маркл виграти судовий позов проти дочки та зятя

11:28 28 липня 2021
Томас Маркл

Після того, як батько Меган Маркл заявив, що має намір найближчим часом подати до суду на дочку та зятя, відомий у Голлівуді адвокат Марк Гросс оцінив шанси 77-річного Томаса Маркла виграти судовий процес. На думку юриста, що працює зі знаменитостями, шансів у пенсіонера, який вимагає права бачити своїх онуків, дуже мало. Посилаючись на прецеденти, Гросс заявив журналістам видання Us Weekly, що, оскільки у містера Маркла немає будь-яких стосунків з родиною дочки (і з її дітьми зокрема), його вимоги бачитися з дворічним Арчі та двомісячною Лілібет безпідставні. Дідусі й бабусі можуть претендувати на надання права зустрічі з онуками тільки, якщо їх з ними пов'язує близькість.

А прагнення Маркла давати інтерв'ю про свій намір домагатися зустрічей з Арчі та Лілі не йде на користь дітям. «У будь-якого судді виникнуть підстави для занепокоєння. Якби він був моїм клієнтом, я б порадив йому не давати інтерв'ю, й крапка. Це всього лише корисливість», — сказав адвокат.

Томас Маркл, який не спілкувався з дочкою після її весілля з принцом, раніше називав її та Гаррі «поганими батьками», які «роблять помилки» у вихованні дітей.

Раніше, як писали «ФАКТИ», батько Меган Маркл заявив, що вона ставиться до нього гірше, ніж до «вбивці з сокирою».

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