Ніколи не сприймали всерйоз: чому кузини принца Гаррі йому співчувають

У той час, як багато членів британської королівської сім'ї незадоволені поведінкою принца Гаррі, який останнім часом виступив з низкою звинувачень на адресу родичів і готується опублікувати відверті мемуари, у чоловіка Меган Маркл є і захисники. Так, видання Daily Mail наводить слова одного з друзів кузин Гаррі — принцес Беатріс та Євгенії. Їх зовсім не дивує, що той нарешті вирішив подати голос, оскільки в сім'ї до Гаррі ніколи не ставилися серйозно. Він був чимось на зразок «штатного блазня». А, коли він намагався говорити про серйозні речі, всі просто «закатували очі».

«Беатріс та Євгенія вважають, що відверті зауваження Гаррі могли бути спровоковані тим, що раніше до його голосу і думки рідко прислухалися у королівській родині», — сказав інсайдер. Тепер же принц нарешті змусив себе слухати.

Принц, який переїхав до США, підтримує контакт з кузинами. Принцесі Євгенії він передав ключі від свого будинку у Віндзорі — Фрогмор-котеджу. Зараз принцеса живе там разом зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком та їхнім малюком Августом.

Раніше «ФАКТИ» писали — Палац не визнав права дочки Меган Маркл і принца Гаррі на трон — фанати герцогині розлючені.

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