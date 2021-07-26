26.91 / 27.11 31.64 / 31.99
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Ніколи не сприймали всерйоз: чому кузини принца Гаррі йому співчувають

13:30 26 липня 2021
Принц Гаррі, принцеса Беатріс і принцеса Євгенія

У той час, як багато членів британської королівської сім'ї незадоволені поведінкою принца Гаррі, який останнім часом виступив з низкою звинувачень на адресу родичів і готується опублікувати відверті мемуари, у чоловіка Меган Маркл є і захисники. Так, видання Daily Mail наводить слова одного з друзів кузин Гаррі — принцес Беатріс та Євгенії. Їх зовсім не дивує, що той нарешті вирішив подати голос, оскільки в сім'ї до Гаррі ніколи не ставилися серйозно. Він був чимось на зразок «штатного блазня». А, коли він намагався говорити про серйозні речі, всі просто «закатували очі».

«Беатріс та Євгенія вважають, що відверті зауваження Гаррі могли бути спровоковані тим, що раніше до його голосу і думки рідко прислухалися у королівській родині», — сказав інсайдер. Тепер же принц нарешті змусив себе слухати.

Принц, який переїхав до США, підтримує контакт з кузинами. Принцесі Євгенії він передав ключі від свого будинку у Віндзорі — Фрогмор-котеджу. Зараз принцеса живе там разом зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком та їхнім малюком Августом.

Раніше «ФАКТИ» писали — Палац не визнав права дочки Меган Маркл і принца Гаррі на трон — фанати герцогині розлючені.

41

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов&#39;язаний ранніми підйомами

Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов'язаний ранніми підйомами

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Молода мати

«Я так довго не протягну»: змучена дружина Павлика розповіла про труднощі материнства

Море без медуз

Шторм відігнав медуз від Кирилівки та Бердянська: що відбувається на курортах зараз

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.