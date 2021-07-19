Новий кошмар палацу: принц Гаррі написав мемуари

Букінгемський палац переживає нове потрясіння. Принц Гаррі слідом за своєю дружиною Меган Маркл, яка видала книгу для дітей, оголосив, що написав мемуари. Книга буде опублікована наступного року видавництвом Pengiun Random House.

Онук королеви Єлизавети «точно та абсолютно правдиво» розповість світу про своє життя. Він заявив, що писав мемуари «не як принц, яким він народився, але як чоловік, яким він став».

36-річний герцог Сассекський сказав, що поділиться «злетами та падіннями, помилками, уроками, які він отримав». І сподівається, що його книга покаже, що «незалежно від того, звідки ми родом, у нас більше спільного, ніж ми думаємо».

Свій твір Гаррі таємно писав близько року. І його чорновий варіант вже готовий. Допомагав принцу американський журналіст і письменник Джей Пі Моерінгер, лауреат Пулітцерівської премії.

Кошти, отримані від продажу мемуарів, герцог збирається передати на благодійність.

Члени королівської сім'ї та придворні з жахом очікують нових одкровень Гаррі. Принц і його дружина останнім часом висували ряд звинувачень проти родичів — в тому числі в расизмі.

«Я впевнений, що після недавніх подій деякі з членів сім'ї та друзів Гаррі захочуть дещо сказати про чоловіка, яким він став», — іронічно зазначив редактор видання The Mirror Рассел Майерс, який висвітлює теми королівського життя .

Раніше «ФАКТИ» писали — «Ми не планували»: Меган Маркл і принца Гаррі знову спіймали на брехні.

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