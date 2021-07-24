26.95 / 27.13 31.70 / 32.00
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Верхівка айсберга: Принц Гаррі опублікує другий том своїх мемуарів після смерті королеви Єлизавети

7:17 24 липня 2021
Меган Маркл, принц Гаррі та королева Єлизавета

Після того, як було оголошено, що наприкінці майбутнього року будуть опубліковані мемуари принца Гаррі (ця новина змусила запанікувати Букінгемський палац), виданню Daily Mail стало відомо, що це лише вершина айсберга. Насправді принц та його дружина Меган Маркл уклали контракт на написання чотирьох книг. Перша, як і було заявлено, вийде восени 2022 року (якраз після Платинового ювілею Її Величності). Другу свою книгу Гаррі має намір опублікувати після смерті королеви Єлизавети II, якій зараз 95 років. Це ще більше вжахнуло палац, оскільки принц, судячи з усього, приберіг для другого тому мемуарів свої найгучніші заяви та викриття — настільки серйозні, що він не хоче травмувати бабусю.

Ще одну книгу напише Меган. Вона буде присвячена питанням фізичного та душевного здоров'я. Подробиці про четверту книгу поки невідомі.

Гонорари Сассексів можуть в цілому скласти 40 мільйонів доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли — На зло братові: принц Вільям теж пише книгу.

Читайте також: Батько Меган Маркл заявив, що подасть до суду на дочку і принца Гаррі.

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

медуза

«Медузмен»: мережу розсмішив курортник, що дав справжній бій медузам у Кирилівці

Ксенія Мішина

«Нова Ксю»: «холостячка» Мішина візьме участь у телепроекті без Олександра Еллерта

долари

Скільки долар буде коштувати до кінця літа: експерти здивували прогнозом

Ветеран ЗСУ

Пенсію підвищили двом категоріям пенсіонерів: коли чекати збільшених виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.