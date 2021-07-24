Верхівка айсберга: Принц Гаррі опублікує другий том своїх мемуарів після смерті королеви Єлизавети

Після того, як було оголошено, що наприкінці майбутнього року будуть опубліковані мемуари принца Гаррі (ця новина змусила запанікувати Букінгемський палац), виданню Daily Mail стало відомо, що це лише вершина айсберга. Насправді принц та його дружина Меган Маркл уклали контракт на написання чотирьох книг. Перша, як і було заявлено, вийде восени 2022 року (якраз після Платинового ювілею Її Величності). Другу свою книгу Гаррі має намір опублікувати після смерті королеви Єлизавети II, якій зараз 95 років. Це ще більше вжахнуло палац, оскільки принц, судячи з усього, приберіг для другого тому мемуарів свої найгучніші заяви та викриття — настільки серйозні, що він не хоче травмувати бабусю.

Ще одну книгу напише Меган. Вона буде присвячена питанням фізичного та душевного здоров'я. Подробиці про четверту книгу поки невідомі.

Гонорари Сассексів можуть в цілому скласти 40 мільйонів доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли — На зло братові: принц Вільям теж пише книгу.

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