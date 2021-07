На злість братові: принц Вільям теж пише книгу

Після того, як принц Гаррі шокував Букінгемський палац оголошенням про те, що збирається опублікувати свої мемуари, його старший брат принц Вільям також заявив, що пише книгу. Однак майбутній король Британії на відміну від Гаррі не збирається розповідати світу про своє особисте життя. 39-річний Вільям стане співавтором книги під назвою Earthshot: How to Save Our Planet («Earthshot: як врятувати нашу планету»). Вона буде опублікована напередодні церемонії вручення премії Earthshot Prize, яка відбудеться у Лондоні восени. Премію, яку вже назвали Нобелівською премією з екології, заснували у 2020 році принц Вільям і знаменитий натураліст Девід Аттенборо за підтримки Королівського фонду.

«У нас є 10 років, щоб переламати ситуацію з екологічною кризою, але нам потрібні кращі у світі рішення та одна спільна мета — врятувати нашу планету», — йдеться в повідомленні видавництва John Murray Press, яке описує майбутнє твір, як «першу вичерпну книгу» про те, як можна впоратися зі зміною клімату.

Книгу принц пише в співавторстві з режисером Джонні Хьюзом, що створює документальні фільми про природу, та продюсером Коліном Батфілдом. В її створенні візьмуть участь також Аттенборо і колумбійська співачка Шакіра, які входять до складу журі, що визначає лауреатів премії.

