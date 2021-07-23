Батько Меган Маркл заявив, що подасть до суду на дочку і принца Гаррі

Батько Меган Маркл Томас, який недавно говорив, що вона ставиться до нього гірше, ніж до «вбивці з сокирою», заявив, що готовий подати до суду Каліфорнії на дочку та зятя — принца Гаррі. І зробить це «у найближчому майбутньому».

Як сказав 77-річний Томас Маркл, який зараз живе у Мексиці, в інтерв'ю Fox News, він буде домагатися права бачити своїх онуків — дворічного Арчі та Лілібет, яку герцогиня Сассекська народила 4 червня цього року.

Всі спроби дідуся побачити дітей ні до чого не привели — дочка вже три роки не бажає з ним розмовляти і цілком його ігнорує. Здоров'я Маркла останнім часом помітно погіршилося. І він боїться, що так ніколи й не побачить онука та онуку.

Пенсіонер (колишній режисер по світлу, який працював на американському телебаченні) також розкритикував Гаррі за його рішення опублікувати мемуари. Американець вважає, що «після трьох сеансів з психіатрами та інтерв'ю з Опрою Вінфрі» зятю вже нема про що більше розповідати.

З принцом Томас жодного разу в житті ще не зустрічався — лише кілька разів говорив з ним телефоном. На весіллі дочки Маркл не був присутній — в той час він був у лікарні з серцевим нападом. До вівтаря Меган вів батько нареченого — принц Чарльз.

Томас Маркл також розповів про те, коли його дочка вперше відчула смак слави. Коли їй було 12 років, він взяв її з собою на вручення телевізійної премії «Еммі», де він здобув перемогу в одній з технічних номінацій. Меган йшла з ним по червоній килимовій доріжці й сказала: «Тату, я хочу коли-небудь стати знаменитою, як ти». А батько відповів їй, що найголовніше в житті — це сім'я, а не слава.

В інтерв'ю Опрі Уїнфрі Меган заявила, що батько, який співпрацював з папараці, «зрадив її», і вона вважає їх, що їм важко примиритися. Томас досі продовжує спілкуватися з журналістами, розповідаючи невтішні речі про свою дочку.

Раніше «ФАКТИ» писали — У мережі з'явилися фото з весілля батьків Меган Маркл.

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