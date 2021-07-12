Принц Вільям вважає підхід королеви до Меган Маркл і принца Гаррі занадто м'яким і більше не має наміру терпіти їхні дурості

Принц Вільям, що недавно зустрічався зі своїм молодшим братом на церемонії відкриття пам'ятника їх матері принцесі Діані, вважає, що їхня бабуся-королева занадто м'яко поводиться з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл, які публічно нападають на свою сім'ю та монархію. Як повідомляє видання Daily Express, Вільям, за словами інсайдерів, тепер проявляє набагато більш жорстку позицію щодо Гаррі і Меган, ніж вважали раніше. Він більше не потерпить ніяких дурниць з їхнього боку. І, в разі подальших нападок, збирається вживати відповідних заходів.

Саме герцог Кембриджський, за словами королівського експерта Шарлотти Гріффітс, очолює закулісну боротьбу королівської сім'ї з герцогом і герцогинею Сассекськими. Гріффітс заявила, що принц Вільям особисто міг схвалити витік інформації про булінг, якому Меган піддавала співробітниць Кенсингтонського палацу. Сама Меган назвала ці звинувачення наклепом. А Гаррі заявив в інтерв'ю, що його дружина плакала через це вночі в подушку. І що вона впевнена, що ці звинувачення палац спеціально злив пресі, щоб її дискредитувати.

Раніше королівський біограф леді Колін Кемпбелл заявляла, що Гаррі і Меган зловживали терпимістю королеви Єлизавети II. І сподівалися отримати все, що їм хочеться, не роблячи ніяких поступок. Однак вони помилилися. Терпець членів королівської сім'ї вже урвався, і вони, на чолі з Вільямом, мають намір робити рішучі кроки.

Принц Вільям впевнений, що спроби королеви згладжувати гострі кути після появи в сім'ї Меган абсолютно не окупилися. Він буде застосовувати інший підхід.

Раніше «ФАКТИ» писали — У новій заяві Меган Маркл і принца Гаррі розгледіли черговий наїзд на королівську сім'ю.

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