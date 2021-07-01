Примирення принців: Вільям та Гаррі мирно поспілкувалися у день 60-річчя принцеси Діани

У четвер, 1 липня, принцесі Діані виповнилося б 60 років. До ювілею леді Ді у саду Кенсингтонського палацу відбулася приватна церемонія відкриття пам'ятника цій чудовій жінці. На ній були присутні лише кілька людей — сини Діани Вільям та Гаррі, її брат граф Спенсер та сестри Сара та Джейн, а також автор статуї скульптор Йен Ренк-Броадлі та дизайнер ландшафту Піп Моррісон.

Як повідомляє британська газета The Daily Mail, герцог Кембриджський та герцог Сассекський стояли біля пам'ятника своїй матері пліч-о-пліч.

Ані Вільям, ані Гаррі не висловлювали при цьому ворожості або холодності.

Брати майже не розмовляли один з одним останні півтора року. Навіть, коли Гаррі прилітав на батьківщину, щоб взяти участь у похоронах принца Філіпа, бесіди між ними не вийшло.

Автомобілі з учасниками церемонії направляються до Кенсінгтонського палацу

І ось тепер розмова точно відбулася. Відомо, що принци обмінялися враженнями від перемоги збірної Англії з футболу над збірною Німеччини на Євро-2020. На цьому матчі, який пройшов на стадіоні «Вемблі» у Лондоні, Вільям був присутній разом з дружиною Кейт Міддлтон та старшим сином принцом Джорджем. Після кількох фраз про гру англійців брати продовжили розмову. Однак зміст їхньої бесіди поки не відомий.

Брат принцеси Діани граф Спенсер

Статуя принцеси Діани кілька днів перебувала в закритому металевому ящику

Ворота Кенсингтонського палацу в ці дні прикрашені її портретами і цілим морем квітів

Британські ЗМІ, а також користувачі соцмереж, висловлюють обережну надію, що відсутність на церемонії родичів по батьківській лінії послабить напруженість між Вільямом та Гаррі.

Члени королівської сім'ї були шоковані й, ймовірно, ображені одкровеннями герцога Сассекського та його дружини Меган Маркл, які за останні чотири місяці дали кілька скандальних інтерв'ю. Почалося все з бесіди Гаррі та Меган з Опрою Вінфрі. Крім того, Букінгемський палац залишився незадоволений галасом, який затіяли Сассекси навколо імені для їхньої доньки. Вони назвали її Лілібет Діана та заявили, що Єлизавета II дозволила їм використовувати своє дитяче прізвисько. Наближені до королеви це твердо заперечують.

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