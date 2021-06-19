Розлютився та кинув трубку: стали відомі подробиці сварки принців Гаррі та Вільяма через Меган Маркл

У новій книзі британського історика та королівського біографа Роберта Лейсі «Битва братів» повідомляються подробиці сварки принців Гаррі (який 4 червня став батьком вдруге) та Вільяма через Меган Маркл. Після цієї суперечки Гаррі і Меган оголосили, що переїдуть з Кенсингтонського палацу, де жили по сусідству з сім'єю Кембриджів, до віндзорського Фрогмор-котеджу.

Як повідомляє з посиланням на книгу Лейсі видання The Times, сварка сталася восени 2018 року — коли герцог та герцогиня Сассекські повернулися до Британії після офіційного турне по Австралії та країнах Океанії.

Особистий секретар Вільяма Саймон Кейс доповів принцу про скарги персоналу палацу на Меган Маркл. Про це до відома Кейса довів Джейсон Кнауф, який на той час був секретарем герцога та герцогині Сассекських зі зв'язків з громадськістю. За словами Кнауфа, на ряд співробітниць чиниться «нестерпний тиск». Двом довелося звільнитися, а свою третю помічницю колишня американська актриса продовжувала гнобити та принижувати, підриваючи її впевненість в собі.

Вільям негайно зателефонував молодшому братові. Однак Гаррі образився і виступив на захист дружини, яку звинуватили у булінгу. В результаті розмова закінчилася тим, що розлючений Гаррі кинув трубку. Він був упевнений в тому, що нападки Вільяма на Меган пояснюються тим, що під час турне вона показала, як добре вміє спілкуватися з людьми та ідеально виконувати «королівську роботу», нагадуючи їхню матір принцесу Діану. А Вільям просто ревнує до її популярності. Тоді ж, за деякими даними, у розмові принців прозвучало і слово «расизм». Гаррі вважає, що його дружину недолюблюють в палаці через її афроамериканського походження.

Вільям, як йдеться в книзі, підозрював, що Маркл вороже налаштована щодо системи монархії та від самого початку планувала покинути королівську сім'ю і повернутися до США. Його дружина Кейт Міддлтон теж з перших же днів ставилася до Меган насторожено.

Співробітники палацу говорили, що Меган розігрує з себе жертву, хоча насправді сама піддає цькування підлеглих. І поводиться з людьми, як примхлива діва з Голлівуду. Її називали нарцисисткою, соціопаткою та неврівноваженою особистість. Поведінкою дружини «заразився» і Гаррі, який почав кричати на персонал, чого раніше ніколи собі не дозволяв.

Після розмови з братом Вільям, за словами його друзів, «вигнав Гаррі», розділивши навпіл офіс, який був у них в Кенсингтонському палаці один на двох. Вільям відчував себе скривдженим і зрадженим. Він вважав, що Меган «краде у нього його улюбленого брата» і не розуміє, як працює система.

Саме Вільям став ініціатором «розлучення» Сассексів та Кембриджів. Він не хотів мати з Меган нічого спільного.

У березні цього року Букінгемський палац офіційно почав розслідування скарг персоналу на Меган Маркл. Сама Меган каже, що стала жертвою наклепу з боку ЗМІ і Букінгемського палацу.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Набридло все»: стало відомо про ставлення принца Вільяма до його братові принцу Гаррі.

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