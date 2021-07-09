У новій заяві Меган Маркл і принца Гаррі розгледіли черговий наїзд на королівську сім'ю

Хоча Меган Маркл і принц Гаррі обидва офіційно знаходяться в декретній відпустці після народження їхньої дочки Лілі, це не завадило їм опублікувати нову заяву, яка була оприлюднена на сайті їхнього фонду Archewell. Причому багато хто розгледів в ньому завуальований наїзд на королівську сім'ю.

У своїй заяві герцог і герцогиня Сассекські закликали людей проявляти співчуття та попросили ділитися з ними своїми історіями. Меган і Гаррі повідомили, що їхня місія — «сприяти системним культурним змінам — по одному акту співчуття за раз». Співчуття, на їхню думку, допоможе змінити світ на краще.

«Для нас співчуття означає більше, ніж визначення в словнику. Це означає прислухатися до страждань та радощів різних спільнот та інших людей. Це означає, що потрібно витратити час на те, щоб зрозуміти їх перспективи, досвід і потреби, грунтуючись на тому, що вони говорять, а не припускаючи, що їм потрібно. Це означає підіймати різні голоси та дати людям платформу для того, щоб вони могли поділитися своїми історіями. Це означає необхідність прийняти це нове розуміння і співчуття та привести їх в дію — для тих, хто найбільше цього потребує», — заявили онук королеви Єлизавети та його дружина.

Як вважає видання Daily Express, ці слова Меган і Гаррі могли приховано адресувати королеві та іншим членам сім'ї, яким вони раніше дорікали за черствість та ігнорування їх потреб. Меган говорила, що її ніхто не слухав в палаці, коли вона була на межі самогубства. А Гаррі заявляв, що сім'я зустрічала всі їхні скарги та прохання «повним мовчанням» або «повною зневагою». Так що заклики «прислухатися до страждань» — це може бути тонким натяком родичам принца.

А противники Меган і Гаррі розкритикували пару в соцмережах за чергову «лицемірну проповідь». І закликали їх самих проявляти більше співчуття — в тому числі й до батька Меган Томасу Маркла, з яким вона обірвала всі зв'язки та ігнорує його благання дозволити хоч раз побачити його онуків.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон уклали перемир'я.

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