Від радості до відчаю: принц Джордж разом з батьками спостерігав поразку збірної Англії в фіналі Євро-2020

На фінальному матчі чемпіонату Європи з футболу, який відбувся на лондонському стадіоні «Уемблі», за збірну Англії прийшли вболівати члени королівської сім'ї — принц Вільям, його дружина Кейт Міддлтон (яка десять днів провела на самоізоляції через загрозу зараження коронавірусом) та їхній старший син принц Джордж. Хлопчик, якому цього місяця виповниться вісім років, як і його батько, є палким футбольним фанатом. Раніше він був присутній на матчі між збірними Англії та Німеччини в рамках Євро-2020. Його шестирічна сестра принцеса Шарлотта футболом не цікавиться, а трирічний брат принц Луї ще занадто малий. Обидва вони залишилися вдома під наглядом няні.

Джордж був в повному захваті, коли збірна Англії забила свій перший гол. І вся родина була вкрай розчарована, коли в результаті перемогу по пенальті здобув їх суперник — збірна Італії.

Принц Вільям втішав сина, поклавши йому руки на плечі.

У себе в Instagram 39-річний Вільям привітав італійців і висловив підтримку своїм. «Дуже сумно … Ви все зайшли так далеко, але, на жаль, на цей раз це був не наш день. Ви всі можете пишатися собою — я знаю, що це ще не все «, — написав онук королеви.

Як пише видання Daily Mail, Джордж і Вільям обидва були в класичних костюмах з краватками. Кейт — в білому блейзері від недорогого бренду Zara, білому топі, чорних штанах, а також великих яскраво-червоних сережках Blaiz.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принцу Чарльзу представили Принца Джорджа вагою в тонну.

Фото BBC / Euro20 Newspapers / Daily Mail

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