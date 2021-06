Маленький принц Джордж приніс удачу збірній Англії у матчі 1/8 Євро-2020

У вівторок, 29 червня, збірна Англії обіграла збірну Німеччини у матчі 1/8 чемпіонату Європи з футболу. Гра проходила на знаменитому стадіоні «Вемблі» у Лондоні. Це забезпечило господарям поля божевільну підтримку трибун.

Вболівав за англійських футболістів і 7-річний правнук королеви Єлизавети II принц Джордж. Хлопчика на стадіон привели його батьки принц Вільям та Кейт Міддлтон.

Спочатку принц Кембриджський виглядав дещо збентеженим та не показував емоцій. Однак поступово Джорджа захопила загальна атмосфера матчу. І він як справжній фанат разом з батьком кричав, аплодував та сміявся, коли радів кожній вдалій атаці збірної Англії.

Не відставала від старшого сина та чоловіка і герцогиня Кембриджська.

Кейт не зрадила своєму стилю. На футбол дружина принца Вільяма прийшла у чорних штанах та червоному блейзері, який купила у магазині Zara за 60 фунтів (83 долари). Вуха герцогині прикрашали скромні сережки з перлами від Simone Rocha.

Кембриджі були, звичайно, не єдиними британськими знаменитостями на цій грі. Одразу за ними сиділи поруч Девід Бекхем та популярний співак Ед Ширан. Автор хітів Shape of You та Take Me Back to London виявився палким вболівальником. Бекхем поводився більш стримано, ніж Ширан.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та його дружина Керрі дивилися матч по телевізору.

Англійцям знадобився додатковий час, щоб здобути перемогу. Коли божевільний за драматизмом матч закінчився, футболісти кинулися до трибун, де багатьох з них чекали близькі. Кращий бомбардир англійців на Євро-2020 Рахім Стерлінг (забив збірній Німеччини перший гол) зі сльозами щастя на очах підняв над головою свою доньку Мелоді Роуз …

Як уже повідомляли «ФАКТИ», 3 липня у Римі у чвертьфінальному матчі Євро-2020 зійдуться на полі збірні України та Англії. Будемо сподіватися, що там на стадіоні в англійців не буде такою неймовірної підтримки.

313

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter