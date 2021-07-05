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Кейт Міддлтон відправили на самоізоляцію

13:09 5 липня 2021
Кейт Міддлтон

Дружину британського принца Вільяма Кейт Міддлтон (яка раніше зустрічалася з першою леді США Джилл Байден) відправили на самоізоляцію. Герцогиня Кембриджська десять днів проведе у себе вдома в Кенсингтонському палаці.

Як повідомляє видання Daily Mail, це рішення було прийнято після того, як стало відомо, що Кейт була «у близькому контакті» з кимось, у кого виявився позитивний тест на коронавірус. З ким саме — не повідомляється, але контакт стався минулого тижня. Можливо, це було 2 липня — коли Кейт відвідала тенісний матч в рамках Вімблдонського турніру. Там вона спілкувалася з одним з організаторів турніру — Селлі Болтон, а також з колишнім британським тенісистом Тімом Хенменом. А 29 червня Міддлтон разом зі своїм чоловіком та їхнім старшим сином принцом Джорджем була присутня на матчі, де збірна Англії обіграла збірну Німеччини на чемпіонаті Європи з футболу.

Ніяких симптомів хвороби у герцогині немає. Однак вона дотримується введених урядом правил. Міддлтон доведеться пропустити захід, присвячений 73-річної річниці заснування Національної служби охорони здоров'я. Принц Вільям відвідає його сьогодні, 5 липня, на самоті.

Раніше, як повідомляли «ФАКТИ», Кейт Міддлтон вакцинувалася від ковіда.

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