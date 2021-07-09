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Принца Чарльза познайомили з Принцом Джорджем вагою в тонну

9:20 9 липня 2021
принц Чарльз і лощадь

Спадкоємець британського престолу принц Уельський Чарльз в ході свого турне по Уельсу відвідав село Неверн в області Пембрукшир. Там синові королеви Єлизавети несподівано представили тезку його старшого онука принца Джорджа, якому цього місяця виповниться вже вісім років.

Господар місцевої ферми назвав Принцом Джорджем свого п'ятирічного коня-ваговоза британської породи шайр, представники якої відрізняються високим зростом.

Як пише видання Vanity Fair, Чарльз залишився задоволений знайомством. Він сказав Джону Флетчеру, власнику коня: «Це так чудово з вашого боку. Дуже дякую за те, що призвели його».

Принц Джордж, названий на честь первістка Кейт Міддлтон і принца Вільяма, важить тонну. І йому ще належить підрости. Як розповів господар, чотириногий Принц Джордж возить старі екіпажі на похоронах і весіллях, а також оре поля.

Раніше, як писали «ФАКТИ», принц Джордж відвідав разом з батьками матч збірної Англії і збірної Німеччини в рамках чемпіонату Європи з футболу.

Читайте також: Королева Єлизавета відвідала знімальний майданчик найстарішого британського телесеріалу — на честь його 60-річчя.

фото Twitter

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