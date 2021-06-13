Джо та Джилл Байден побували на чаюванні у королеви Єлизавети II

Наступного дня після офіційного святкування свого дня народження британська королева Єлизавета II прийняла у себе у Віндзорському замку Джо Байдена та його дружину Джилл. Президент і перша леді США, які прибули до Британії на саміт лідерів країн «Великої сімки», були запрошені на чаювання з Її Величністю. Їх також вітала почесна варта, сформована з гренадерського гвардійського першого батальйону Королівської роти. Було дано салют і виконано державний гімн США.

That meeting from a closer angle pic.twitter.com/b1FyNL74VD — Richard Palmer (@RoyalReporter) June 13, 2021

Єлизавета вперше зустрілася з чинним президентом США, Гарі Труменом, у 1951 році, коли була ще принцесою. З того часу вона зустрічалася з усіма 14 обраними американськими лідерами, за винятком Ліндона Джонсона.

У п'ятницю, як писали «ФАКТИ», королева та члени її сім'ї зустрілися з усіма лідерами G7 в Корнуоллі.

Фото Twitter The Royal Family

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