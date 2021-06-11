Саміт G7 почався з яскравої фотосесії на пляжі

Лідери G7 влаштували яскраву фотосесію на пляжі в англійському курортному місті Карбіс-Бей на півострові Корнуолл, де після довгої перерви проводиться саміт G7.

Як видно зі знімків, що з'явилися у світових ЗМІ, зустріч почалася з привітання прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і його молодої дружини Керрі.

Для Керрі саміт став першим великим заходом після їхнього недавнього одруження, тому вона виділялася яскравим й навіть помітним нарядом у рожевих тонах.

Канцлер ФРН Ангела Меркель вперше за довгі роки приїхала на форум з чоловіком Йоахімом Зауером. Подружжя Джонсон привітало їх ліктями.

Як завжди стильно виглядала й подружжя Макрон — Еммануель та Бріжит. Вона була одягнена в синє пальто, яке контрастувало з сукнею Джонсон.

Відомо, що на офіційній вечері європейських лідерів будуть присутні принц Уельський Чарльз з дружиною Каміллою, а також герцог і герцогиня Кембридзькі Вільям та Кейт. Саміт триватиме до неділі, 13 червня.

«ФАКТИ» писали і про те, як дружина Бориса Джонсона приймала першу леді США. Адже американський лідер першим з учасників саміту прилетів до Британії.

Фото theguardian.com, apnews.com, globallookpress.com/

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