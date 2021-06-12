«Ви повинні виглядати так, ніби отримуєте задоволення?» — королева Єлизавета та члени її сім'ї зустрілися з лідерами G7

Після фотосесії на пляжі учасники саміту «Великої сімки», який відкрився в британському графстві Корнуолл, зустрілися з королевою Єлизаветою та членами її сім'ї — принцом Чарльзом і його дружиною Каміллою, а також принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Декількома годинами раніше Кейт провела сольну зустріч з Джилл Байден. Герцогиня Кембриджська та перша леді США разом відвідали одну з місцевих початкових шкіл.

Місцем для вечірньої зустрічі була обрана оранжерея Eden Project (Проєкт Едем), яку називають єдиним у світі тропічним лісом в приміщенні.

Лідерів країн G7 запросили на банкет. Як писали «ФАКТИ», у меню були смажена камбала, стейки, морозиво, десерт павлова. Королева за допомогою церемоніальної шаблі сама розрізала торт. Коли хтось із її помічників зазначив, що поруч лежить звичайний ніж, яким було б зручніше це зробити, Її Величність сказала: «Я знаю. Але так більш незвично». Але другий шматок відрізала вже все ж ножем.

95-річна королева також взяла участь у фотосесії разом зі своїми гостями. При цьому Її Величність пожартувала. «Припускається, що ви повинні виглядати так, ніби отримуєте задоволення?», — сказала вона, викликавши загальний сміх. Після чого британський прем'єр Борис Джонсон запевнив Єлизавету, що вони насправді отримують задоволення.

Як повідомляє видання Daily Mail, королева була у світлій сукні з квітковим малюнком. Кейт Міддлтон обрала білу сукню-пальто від Alexander McQueen вартістю понад 4200 доларів. Дружина Бориса Джонсона Керрі була в темній сукні з квітами бренду The Vampire's Wife (вартість плаття — більше тисячі доларів, але місіс Джонсон взяла його напрокат — як і своє весільне вбрання, в якому виходила заміж у травні). А герцогиня Корнуольська Камілла — в чорно-білому вбранні Fiona Clare.

Фото Twitter The Royal Family

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