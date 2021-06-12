На церемонії на честь дня народження королеви Єлизавету II замість чоловіка супроводжував її кузен

Королева Єлизавета II, яка відзначила своє 95-річчя 21 квітня, 12 червня відсвяткувала свій день народження офіційно. Британський монарх, як відомо, святкує свій день народження двічі. Ця традиція зародилася ще у 1748 році. Король Георг II народився 9 листопада, і щороку погода була занадто поганою, щоб проводити публічні заходи. Тоді було прийнято рішення проводити народні свята влітку.

Зазвичай в Лондоні на честь королеви щорічно проводиться знаменитий військовий парад Trooping the Colour («Винесення прапора»). В ході нього королівська сім'я збиралася разом на балконі Букінгемського палацу, спостерігаючи за польотом авіації. Через пандемію коронавірусу цього року, як і в минулого, від пишних масових урочистостей вирішено було відмовитися.

Церемонія другий рік поспіль проводилася у внутрішньому дворі Віндзорського замку. Королеву замість її чоловіка принца Філіпа, який помер у квітні в віці 99 років і похований в віндзорської каплиці Святого Георгія, супроводжував її кузен — 85-річний принц Едвард, герцог Кентський. У 2013 році герцог вже складав компанію своїй двоюрідній сестрі на параді парад Trooping the Colour, коли принц Філіп приходив до тями після операції.

Королева в сірому пальті та капелюшку і герцог у формі полковника Шотландської гвардії разом спостерігали за парадом і виступами військових оркестрів, які показували в прямому телеефірі Бі-бі-сі.

Цього року на відміну від минулого на парад були допущені обрані гості, які сиділи у дворі під стіною замку.

На честь іменинниці був дан артилерійський салют.

Раніше «ФАКТИ» писали, що королева Єлизавета і члени її сім'ї зустрілися з лідерами країн «Великої сімки» .

Фото YouTube / BBC

117

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter