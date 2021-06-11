Леді в рожевому: Кейт Міддлтон зустрілася з Джилл Байден

Кейт Міддлтон за дорученням королеви Єлизавети зустрілася з першою леді США Джилл Баден в рамках програми саміту «Великої сімки», який відбувається у Британії. Як повідомляє видання Daily Express, 39-річна герцогиня Кембриджська і 70-річна докторка Байден, яка за професією є викладачем англійської мови, разом відвідали одну з початкових шкіл в графстві Корнуолл.

Кейт обрала елегантну сукню яскравого кольору фуксії від Alexander McQueen. Джилл — рожевий блейзер поверх білої сукні. Обидві були в туфлях однакового тілесного відтінку.

Коли обидві леді пані увійшли в клас, діти зустріли їх побожним мовчанням. «Вони перелякані до смерті», — сказала місис Байден. «Це найтихіший клас з усіх, де я була», — пожартувала Кейт.

The Duchess of Cambridge and US First Lady Jill Biden are visiting a primary school in Hayle, Cornwall. pic.twitter.com/LAeOBgp6OZ — Richard Palmer (@RoyalReporter) June 11, 2021

13 червня королева Єлизавета прийме Джо та Джилл Байденів у себе в Віндзорському замку. Байден стане дванадцятим президентом США, з яким зустрінеться Єлизавета II.

Увечері 11 червня відбудеться банкет лідерів країн G7.

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Фото Twitter

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