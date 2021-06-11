Смажена камбала, стейки, морозиво: чим будуть пригощати британці лідерів G7

У п'ятницю, 11 червня, у графстві Корнуолл стартує саміт «Великої сімки» (G7). Як уже повідомляли «ФАКТИ», першим на зустріч лідерів семи найбільш розвинених індустріальних держав у світі прилетів президент США Джо Байден з дружиною. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів двосторонні переговори з американським лідером, а Керрі Джонсон пригощала чаєм Джилл Байден та влаштувала для першої леді США чудову прогулянку на пляжі.

Перший офіційний захід в рамках саміту заплановано на 14:00 за місцевим часом (16:00 за київським часом). Це буде «сімейна фотосесія» на пляжі у Карбіс-Бей. Так називається морський курорт у графстві Корнуолл, де Джонсон приймає учасників саміту. Під сімейною світлиною слід розуміти спільне фото всіх учасників зустрічі. Це добра традиція самітів G7.

До речі, вже з'явилися перші проблеми — у готелі, де планує розміститися німецька делегація, спалах коронавірусу. У двох співробітників спецслужб ФРН тести виявилися позитивними. Цих людей негайно ізолювали. Пресслужба канцлера Німеччини Ангели Меркель запевнила, що це жодним чином не вплине на її участь у саміті. Пані Меркель ось-ось прибуде до Карбіс-Бей.

Всі члени іноземних делегацій, зокрема президенти та прем'єр-міністрі, будуть у Корнуоллі щодня здавати ПЛР-тести на коронавірус.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Вже прилетіли до Корнуоллу прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова уряду Японії Йосіхіде Суга та його дружина Маріко, голова Європейської ради Шарль Мішель.

Голова Європейської ради Шарль Мішель

Очікується прибуття на саміт президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга і його дружина Маріко

У суботу, 12 червня, до лідерів країн G7 приєднаються Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, прем'єр-міністр Південної Кореї Кім Бу Гьом, президент ПАР Сиріл Рамафоса. Вони візьмуть участь у саміті за особистим запрошенням Бориса Джонсона. Він також запрошував прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, але той скасував свою поїздку через небезпечну епідемічну ситуацію у своїй країні. Моді візьме участь у саміті у режимі відеоконференції.

Перший раунд саміту буде присвячено пандемії коронавірусу. Уже відомо, що «Велика сімка» оголосить про виділення через систему COVAX мільярда доз вакцин проти коронавірусу бідним країнам. Половину з цієї кількості нададуть Сполучені Штати, й це буде вакцина від Pfizer.

Увечері 11 червня учасники зустрічі відправляться у ботанічний сад у графстві Корнуолл. Він відомий у всьому світі як «Проєкт Едем». Він містить кілька геодезичних куполів, під якими ростуть рослини з усього світу. Площа цієї унікальної оранжереї становить 22 тисячі квадратних метрів.

У «Проєкті Едем» лідерів країн G7 зустрінуть члени британської королівської родини на чолі з Єлизаветою II. Королева приїде туди разом з принцами Чарльзом та Вільямом, яких супроводжуватимуть їхні дружини — Камілла та Кейт. До речі, Кейт Міддлтон збирається 11 червня провести семінар разом з Джилл Байден.

Перебування у ботанічному саду завершиться вечерею, яку влаштовує королівська родина. Готувати вечерю буде місцевий шеф-кухар Емілі Скотт. Уже відомо меню. Скотт вирішила використовувати виключно продукти з Корнуоллу. Навіть кокоси вирощені у «Проєкті Едем».

Як закуски подадуть диню зі спеціями, гаспачо, свіжу зелень. Основні страви — смажена риба тюрбо (сімейство камбалових), молода картопля, соус песто. На десерт Емілі Скотт запропонує полуничний торт павлова, збиті вершки, морозиво з шоколадом.

Саміт буде відновлено вранці 12 червня. Продовжиться дискусія щодо наслідків пандемії, подолання економічної кризи. Вдень у суботу учасники зустрічі обговорять проблеми зовнішньої політики з наголосом на виклики, які несуть світовій спільноті Росія та Китай.

Потім до лідерів країн G7 приєднаються названі вище гості в особі генсека ООН та лідерів, яких покликав Борис Джонсон. По відеозв'язку виступить Мелінда Гейтс.

Увечері на пляжі у Карбіс-Бей влаштують барбекю. На вечері на свіжому повітрі будуть присутні подружжя лідерів країн «Великої сімки». Розважати всіх запросили місцеву популярну групу Du Hag Owr.

Меню пікніка склав шеф-кухар Саймон Столлард. Як закуски він запропонує гостям різні канапе з морськими гребінцями, м'ясом краба та макреллю. Основні страви — яловичі стейки з м'яса корів, які паслися на вересових пустищах, лобстери, картопляні чипси, броколі, варений буряк. Потішать гостей фірмовим десертом з морозива Beach Hut. Тим, хто не дуже любить морозиво, подадуть сир брі на грилі, ромову бабу, зефір. Все це можна буде смакувати разом з місцевим ігристим вином, німецьким рислінгом, австралійським ширазом, корнуолльскім пивом та фірмовими коктейлями від Столларда.

Завершиться саміт 13 червня. О 14:00 за місцевим часом Борис Джонсон повинен дати пресконференцію, під час якої буде зачитаний підсумковий документ.

Кожен з лідерів країн G7 також отримає можливість провести власну пресконференцію, якщо вважатиме за потрібне.

З Корнуоллу Джонсон відправиться до Лондона. Очікується, що британський прем'єр оголосить про своє рішення щодо обмежувальних заходів, які діють у країні у зв'язку з пандемією. Раніше Джонсон обіцяв зняти їх повністю з 21 червня. Однак існує висока ймовірність того, що він перенесе «День визволення», як називають його британські ЗМІ, на три-чотири тижні. Це викликано спалахами нових випадків зараження коронавірусом у різних регіонах Британії.

Джо та Джилл Байден 13 червня відвідають Віндзорський замок, де на їхню честь влаштовує прийом Єлизавета II.

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