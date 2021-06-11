Смажена камбала, стейки, морозиво: чим будуть пригощати британці лідерів G7
У п'ятницю, 11 червня, у графстві Корнуолл стартує саміт «Великої сімки» (G7). Як уже повідомляли «ФАКТИ», першим на зустріч лідерів семи найбільш розвинених індустріальних держав у світі прилетів президент США Джо Байден з дружиною. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів двосторонні переговори з американським лідером, а Керрі Джонсон пригощала чаєм Джилл Байден та влаштувала для першої леді США чудову прогулянку на пляжі.
Перший офіційний захід в рамках саміту заплановано на 14:00 за місцевим часом (16:00 за київським часом). Це буде «сімейна фотосесія» на пляжі у Карбіс-Бей. Так називається морський курорт у графстві Корнуолл, де Джонсон приймає учасників саміту. Під сімейною світлиною слід розуміти спільне фото всіх учасників зустрічі. Це добра традиція самітів G7.
До речі, вже з'явилися перші проблеми — у готелі, де планує розміститися німецька делегація, спалах коронавірусу. У двох співробітників спецслужб ФРН тести виявилися позитивними. Цих людей негайно ізолювали. Пресслужба канцлера Німеччини Ангели Меркель запевнила, що це жодним чином не вплине на її участь у саміті. Пані Меркель ось-ось прибуде до Карбіс-Бей.
Всі члени іноземних делегацій, зокрема президенти та прем'єр-міністрі, будуть у Корнуоллі щодня здавати ПЛР-тести на коронавірус.
Вже прилетіли до Корнуоллу прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова уряду Японії Йосіхіде Суга та його дружина Маріко, голова Європейської ради Шарль Мішель.
Очікується прибуття на саміт президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.
У суботу, 12 червня, до лідерів країн G7 приєднаються Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, прем'єр-міністр Південної Кореї Кім Бу Гьом, президент ПАР Сиріл Рамафоса. Вони візьмуть участь у саміті за особистим запрошенням Бориса Джонсона. Він також запрошував прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, але той скасував свою поїздку через небезпечну епідемічну ситуацію у своїй країні. Моді візьме участь у саміті у режимі відеоконференції.
Перший раунд саміту буде присвячено пандемії коронавірусу. Уже відомо, що «Велика сімка» оголосить про виділення через систему COVAX мільярда доз вакцин проти коронавірусу бідним країнам. Половину з цієї кількості нададуть Сполучені Штати, й це буде вакцина від Pfizer.
Увечері 11 червня учасники зустрічі відправляться у ботанічний сад у графстві Корнуолл. Він відомий у всьому світі як «Проєкт Едем». Він містить кілька геодезичних куполів, під якими ростуть рослини з усього світу. Площа цієї унікальної оранжереї становить 22 тисячі квадратних метрів.
У «Проєкті Едем» лідерів країн G7 зустрінуть члени британської королівської родини на чолі з Єлизаветою II. Королева приїде туди разом з принцами Чарльзом та Вільямом, яких супроводжуватимуть їхні дружини — Камілла та Кейт. До речі, Кейт Міддлтон збирається 11 червня провести семінар разом з Джилл Байден.
Перебування у ботанічному саду завершиться вечерею, яку влаштовує королівська родина. Готувати вечерю буде місцевий шеф-кухар Емілі Скотт. Уже відомо меню. Скотт вирішила використовувати виключно продукти з Корнуоллу. Навіть кокоси вирощені у «Проєкті Едем».
Як закуски подадуть диню зі спеціями, гаспачо, свіжу зелень. Основні страви — смажена риба тюрбо (сімейство камбалових), молода картопля, соус песто. На десерт Емілі Скотт запропонує полуничний торт павлова, збиті вершки, морозиво з шоколадом.
Саміт буде відновлено вранці 12 червня. Продовжиться дискусія щодо наслідків пандемії, подолання економічної кризи. Вдень у суботу учасники зустрічі обговорять проблеми зовнішньої політики з наголосом на виклики, які несуть світовій спільноті Росія та Китай.
Потім до лідерів країн G7 приєднаються названі вище гості в особі генсека ООН та лідерів, яких покликав Борис Джонсон. По відеозв'язку виступить Мелінда Гейтс.
Увечері на пляжі у Карбіс-Бей влаштують барбекю. На вечері на свіжому повітрі будуть присутні подружжя лідерів країн «Великої сімки». Розважати всіх запросили місцеву популярну групу Du Hag Owr.
Меню пікніка склав шеф-кухар Саймон Столлард. Як закуски він запропонує гостям різні канапе з морськими гребінцями, м'ясом краба та макреллю. Основні страви — яловичі стейки з м'яса корів, які паслися на вересових пустищах, лобстери, картопляні чипси, броколі, варений буряк. Потішать гостей фірмовим десертом з морозива Beach Hut. Тим, хто не дуже любить морозиво, подадуть сир брі на грилі, ромову бабу, зефір. Все це можна буде смакувати разом з місцевим ігристим вином, німецьким рислінгом, австралійським ширазом, корнуолльскім пивом та фірмовими коктейлями від Столларда.
Завершиться саміт 13 червня. О 14:00 за місцевим часом Борис Джонсон повинен дати пресконференцію, під час якої буде зачитаний підсумковий документ.
Кожен з лідерів країн G7 також отримає можливість провести власну пресконференцію, якщо вважатиме за потрібне.
З Корнуоллу Джонсон відправиться до Лондона. Очікується, що британський прем'єр оголосить про своє рішення щодо обмежувальних заходів, які діють у країні у зв'язку з пандемією. Раніше Джонсон обіцяв зняти їх повністю з 21 червня. Однак існує висока ймовірність того, що він перенесе «День визволення», як називають його британські ЗМІ, на три-чотири тижні. Це викликано спалахами нових випадків зараження коронавірусом у різних регіонах Британії.
Джо та Джилл Байден 13 червня відвідають Віндзорський замок, де на їхню честь влаштовує прийом Єлизавета II.231
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter