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Конкурс написів на спині: Джилл Байден протролила Меланію Трамп

9:46 11 червня 2021
Джилл і Джо Байден

Під час прогулянки по пляжу в Корнуоллі перша леді США Джилл Байден, що супроводжує чоловіка під час візиту до Британії, одягла чорний жакет з великим написом «LOVE» («ЛЮБОВ») на спині.

Як повідомляє видання The Mirror, коли журналісти запитали дружину президента США Джо Байдена, що означає це послання, та відповіла: «Ну, я думаю, це означає, що ми привезли любов з Америки».

Однак спостерігачі вважають, що таким чином Джилл протролила свою попередницю Меланію Трамп. Дружина Дональда Трампа у 2018 році відвідала центр для біженців в зеленій куртці з написом на спині: «Мені правда байдуже, а вам?». Пізніше Трамп пояснив, що ці слова адресовані не біженцям, а ЗМІ, які постачають фейкові новини.

Ясно, що Джилл не могла не усвідомлювати, що ці вбрання будуть порівнювати.


Як писали «ФАКТИ», в Великобританії відбудеться саміт глав держави і урядів країн «Великої сімки».

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