Перше європейське турне Байдена: президент США обіцяє 500 млн доз вакцини Pfizer

Увечері 9 червня президент США Джо Байден та його дружина Джилл прилетіли до Лондона. Американський лідер розпочав свій перший закордонний візит як голова держави. Європейське турне триватиме вісім днів.

У Великобританії Байден проведе переговори з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном, а потім візьме участь у саміті очільників держав та урядів країн «Великої сімки» (G7). Ще один офіційний захід британського етапу турне — прийом у королеви Єлизавети II у Віндзорському замку.

Саміт G7 пройде у Корнуоллі. Там 10 червня відбудуться переговори Джонсона та Байдена. Решта учасників зустрічі «Великої сімки» прибудуть до Корнуоллу у п'ятницю, 11 червня. Саміт розпочнеться 12 червня.

Нагадаємо, G7 — це неофіційний «клуб» найбільших індустріальних країн світу. До нього входять США, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія. Традиційно у самітах беруть участь керівники Європейського союзу, а саме голови Єврокомісії, Європарламенту та Ради Європи.

Головною темою обговорення у Корнуоллі стане програма виходу з глобальної кризи, що була викликана пандемією коронавірусу, зокрема створення більш міцної системи охорони здоров'я, яка буде здатна захистити людей від повторення масового поширення смертельно небезпечних вірусів.

Також учасники саміту обговорять проблему зміни клімату та розвиток міжнародної торгівлі.

У Вашингтоні дали зрозуміти, що Байден висловить стурбованість у зв'язку з суперечкою, що триває між Британією та ЄС про умови взаємної торгівлі після Brexit. Особливо американського лідера хвилює ситуація з Північною Ірландією. Байден побоюється, що впертість Лондона та Брюсселя призведе до відновлення кривавого конфлікту, кінець якому було покладено у 1998 році. Тоді було підписано угоду між британським урядом та представниками ірландських політичних партій.

Очікується, що лідери G7 підпишуть підсумкову заяву по закінченню саміту у Корнуоллі.

Американські ЗМІ запевняють, що Байден під час саміту зробить важливу заяву. Президент США оголосить про покупку 500 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer для вакцинації населення бідних країн світу. Приблизно половину цієї величезної партії США передадуть вже цього року. Іншу частину — у 2022 році.

Офіційно Білий дім поки не підтвердив цю інформацію. Однак, коли Байден відповідав на питання журналістів перед відльотом до Європи, він заявив, що у нього є стратегія щодо глобальної програми вакцинації, та він має намір про неї оголосити.

Reuters повідомляє, що уряд США безкоштовно надасть вакцини 92 країнам з низьким доходом населення, а також державам Африканського союзу. Розподілятися препарати будуть через міжнародну програму Covax. Раніше США обіцяли направити для Covax тільки 60 мільйонів доз вакцини.

За даними джерел газети The New York Times, США заплатять Pfizer за вакцину за пільговою ціною, яка покриє тільки витрати на виробництво препарату. Угода не передбачає отримання компанією прибутку.

Після прибуття до Британії президент США виступив перед американськими військовими на базі Королівських військово-повітряних сил у Мілденхоллі. Він нагадав, що 16 червня зустрінеться у Женеві з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомило МЗС Швейцарії, переговори пройдуть на віллі «Ла-гранж».

«Це мій перший закордонний візит на посаді президента США. Я прямую на саміт G7, потім до міністрів країн НАТО, а потім зустрінуся з містером Путіним, щоб розповісти йому про речі, які, як я вважаю, йому слід знати. Під час всіх етапів поїздки ми чітко заявимо, що США повернулися, та світові демократії єдині у намірі вирішити найскладніші завдання та проблеми, що мають найбільше значення для нашого майбутнього», — підкреслив Байден.

Він дав ясно зрозуміти, що його зовнішня політика принципово відрізняється від тієї, яку проводила адміністрація Дональда Трампа. Попередник Байдена говорив про необхідність спочатку розв'язувати проблеми США і тільки потім — інших країн світу.

Байден за кілька місяців свого перебування у Білому домі встиг скасувати ряд принципових рішень Трампа. Він повернув США до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), знову приєднався до Паризької угоди про клімат й анулював багато обмежень на міграцію. Він також заявив про прихильність США до блоку НАТО.

Байден повторив, що «не хоче конфлікту з Росією». «Ми добиваємося стабільних та передбачуваних відносин. Наші дві держави поділяють неймовірну відповідальність, зокрема забезпечують стратегічну стабільність та дотримання угод про контроль за поширенням зброї. Я до цієї відповідальності ставлюся серйозно, але я завжди чітко заявляв, що США дадуть жорстку та реальну відповідь на шкідливу діяльність Росії», — підкреслив Байден.

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