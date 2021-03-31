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Мир

Меркель и Макрон выдвинули Путину требование по Украине

8:42 31 марта 2021
Меркель и Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели совместную беседу в формате видеоконференции, в ходе которой российского лидера призвали способствовать стабилизации ситуации на востоке Украины. Об этом сообщили в пресс-служба Елисейского дворца.

Так, Макрон и Меркель указали, что Россия должна принять обязательство по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе и способствовать выходу из кризиса с соблюдением «минских соглашений».

Кроме того, лидеры европейских государств призвали Путина обеспечить соблюдение прав заключенного оппозиционера Алексея Навального, инициировали широкий диалог для урегулирования ситуации в Беларуси и договорились сотрудничать «ради поощрения Ирана к выполнению ядерного соглашения».

Напомним, накануне трехсторонней видеоконференции Кремль обвинил в отсутствии прогресса по «Минску» президента Украины Зеленского. Также в Кремле заявили, что в ближайшее время Путин не собирается проводить переговоры с Зеленским.

Фото ua. news/

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Меркель и Макрон выдвинули Путину требование по Украине

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