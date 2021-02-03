«Войдет в историю как Владимир Отравитель Трусов»: что сказал Навальный о Путине в суде

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок наказания на реальный. Известный российский оппозиционер проведет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. Судья Наталья Репникова признала политика виновным в нарушении обязательств по условному наказанию, наложенному на него по делу компании «Ив Роше». Суд удовлетворил представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о назначении Навальному трех с половиной лет лишения свободы, однако учел время, которое оппозиционер провел под домашним арестом.

Судебное заседание проходило в здании Московского городского суда «с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции». С самого утра здание окружили автобусы с бойцами Росгвардии. На улицах, ведущих к суду, расположились многочисленные отряды силовиков. Возле станции метро «Преображенская площадь» выстроились автозаки с полицией. К зданию не пускали никого, кроме журналистов с редакционными заданиями. У подхода к зданию суда от улицы Богородский Вал, также перекрытой полицейскими, собрались около 100 сторонников Навального и журналисты. Проезжавшие мимо автомобили периодически сигналили в знак солидарности с ними. Водители выкрикивали: «Свободу политзаключенным!». У здания суда были задержаны более 350 человек.

Силовиков не смутило даже то, что на судебном заседании присутствовали сотрудники посольств ряда зарубежных государств, в частности Великобритании, Швейцарии, Латвии, Болгарии, Польши, Австрии. Более того, МИД России выразил свое возмущение таким вниманием иностранных дипломатов к делу Навального. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что это доказывает связь оппозиционера с Западом, а также дает все основания полагать историю с его отравлением мистификацией.

Заседание продолжалось целый день. Никакие доводы защиты и самого Навального суд не принял. Алексей держался уверенно, на некоторые вопросы судьи отвечал с явной иронией. Когда Репникова попросила подсудимого назвать его место жительства, он со смехом ответил: «Сейчас — СИЗО-1».

Для любого нормального человека претензии ФСИН к Навальному выглядят абсурдно. Весь мир знал, что оппозиционер в конце августа попал в берлинскую клинику «Шарите» с отравлением «Новичком». Более того, разрешение на его перевозку в Германию из России было получено из Кремля. Все, кто хотел пообщаться с Навальным после его выписки из клиники, сделали это, в том числе российские журналисты. Он заранее объявил день своего возвращения в Москву. И только сотрудники ФСИН «не знали, где находится условно освобожденный Алексей Навальный».

«Навальный во время амбулаторной реабилитации не выходил на связь с филиалом, при этом свободно перемещался по Германии, давал интервью», — заявил представитель ФСИН на заседании суда. И тут же несколько раз добавил, что служба не знала, где находился Навальный!

Сам Алексей заявил, что находился в коме и его вообще ничто не беспокоило. А после выписки из больницы ему «было до фонаря на вашу инспекцию». «Я ходить не мог. Я занимался тем, что мне сказал врач. Меня водили по парку, я заново учился делать все. Реабилитация — это тоже процесс лечения», — сказал Навальный.

«Не надо делать вид, что вы меня поймали в костромском лесу, где я скрывался. Я сам приехал в Москву», — не выдержал Алексей.

«Причина этого всего — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Вот был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый, а этот человек войдет в историю как Владимир Отравитель Трусов. Меня охраняет полиция, половина Москвы оцеплена оттого, что мы показали, что он требует воровать у оппонентов трусы и мазать их химоружием», — заявил Навальный. В зале засмеялись журналисты, судебные приставы просили их сидеть в тишине. «У нас не митинг», — сделала замечание судья и потребовала не говорить о политике.

Сразу после объявления решения суда в Москве начались массовые акции протеста. Люди вышли на улицы с плакатами «Отпускай!» и «Путин — вор!». Силовики действовали очень жестко. За вечер в российской столице были задержаны более 1 400 протестующих. Штаб Навального обещает новые акции и новые расследования.

«Приговор Алексею Навальному далек от законности любого правового государства. Навального необходимо немедленно освободить. Насилие в отношении мирных демонстрантов должно быть немедленно прекращено», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter на русском языке: «Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением». Он потребовал немедленно освободить Навального. Макрон подчеркнул, что российские власти должны соблюдать права человека.

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