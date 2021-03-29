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Мир

В Кремле ответили на вопрос по поводу разговора Зеленского с Путиным

12:44 29 марта 2021
Путин

В Кремле заявили, что в ближайших планах президента Российской Федерации Владимира Путина нет разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает «РИА Новости», об этом на очередном брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, что после обстрела российскими оккупационными войсками на Донбассе позиций ВСУ, во время которого погибли четверо украинских военнослужащих, Владимир Зеленский заявлял, что в надеется обсудить сложившуюся ситуацию с лидерами стран Нормандской четверки (Украина, Франция, Германия, Российская Федерация).

Тем временем в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявили о двух видеоконференциях ТКГ в ближайшие дни, а также о «продолжающихся консультациях на уровне политических советников Нормандской четверки, цель которых вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня».

Напомним, что 26 марта около 14 часов российские войска обстреляли украинские позиции в районе поселка Шумы. Тогда погибли четверо военнослужащих, двое бойцов ранены и направлены в госпиталь.

Фото с сайта Кремля.

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