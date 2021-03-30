Кремль обвинил Зеленского в отсутствии прогресса по «Минску»

После гибели четверых военных на Донбассе президент Владимир Зеленский пообещал обсудить этот вопрос на уровне «Нормандской четверки». Тем временем из Москвы посылают сигналы, что Зеленским недовольны: минский процесс застопорился, других переговорных площадок нет, с нормандским форматом тоже все малоэффективно. Позицию Кремля донес пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью АиФ.

«С „нормандским форматом“ дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже… Растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне», — заявил Песков.

Москве не нравится украинская риторика о том, что Минские договоренности мертвы, и нужны новые соглашения. В Кремле все еще надеются принудить Украину к диалогу с главарями «ДНР» и «ЛНР». «Сейчас украинцы абсолютно отказываются от идеи какого-либо диалога с ними. Соответственно, достижение новых договоренностей априори невозможно», — констатировал пресс-секретарь Путина.

Напомним, 29 марта в Кремле заявили, что в ближайшее время Путин не собирается проводить переговоры с Зеленским, несмотря на заявления последнего.

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